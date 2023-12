Wyglądają jak żywcem wzięte z horroru. Mało kto wie, że służą do wyrobu tego instrumentu

To miejsce w Berlinie ma dużo wspólnego z Polską. Dziś niewiele z niego zostało

To wydarzenie przyciąga miłośników morsowania z różnych stron kraju. W sobotę, 2 grudnia, już po raz dziewiąty odbyła się Inwazja Morsujących Mikołajów. Najpierw ulicami miasta przeszedł wesoły korowód Mikołajów. Wszyscy skierowali się w stronę plaży, gdzie następnie zrzucili ubrania i zanurzyli się w lodowatej wodzie Morza Bałtyckiego. Warunki były wręcz idealne do morsowania. Było bardzo zimno, padał śnieg, a mimo to, panowała gorąca atmosfera.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcjie. Były gorące napoje i posiłki, wspólna rozgrzewka, muzyka, ognisko i wybory miss i mistera Inwazji Morsujących Mikołajów. Uczestnicy chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Nad bezpieczeństwem morsujących czuwali ratownicy WOPR.

Temu radosnemu wydarzeniu z uwagą przyglądali się spacerowicze i ci, którzy swoją przygodę z morsowaniem mają jeszcze przed sobą. Otuleni w ciepłe ubrania stali na brzegu i przyglądali się kąpielom w lodowatej wodzie. Kto wie? Może zachęceni dobrą zabawą i gorącą atmosferą, w przyszłości przełamią swój strach i dołączą do grona miłośników morsowania?

FAKTY i MITY na temat morsowania! Nie znasz ich? Nie wchodź do wody! Pytanie 1 z 10 Kto nie powinien morsować? dzieci seniorzy osoby z problemami kardiologiczno-krążeniowymi oraz nerkami wszystkie odpowiedzi są poprawne Dalej