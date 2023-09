Liczby nie kłamią

Tutaj na lekcjach religii są pustki! Uczniowie masowo rezygnują z zajęć

Kiedyś było to nie do pomyślenia, teraz staje się to coraz bardziej powszechne. Uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii. Jeszcze kilka lat temu były to pojedyncze przypadki na całą szkołę. Obecnie to kilkanaście procent w całej diecezji. I chociaż większość uczniów nadal uczęszcza na religię, władze kościelne muszą dostrzegać kryzys wiary u młodzieży. Gdzie frekwencja jest najniższa, a gdzie najwyższa? Na jakim etapie edukacji dzieci "wypisują się" z religii. Szczegóły poniżej.