Uczniowie masowo rezygnują z religii. W tych szkołach jest najgorzej! "Nie opłaca się być wierzącym"

Kryzys wiary w Polsce?

Od dawna widać, że Polacy odsuwają się od Kościoła i religii. Pokazują to zarówno statystyki ślubów kościelnych, uczestnictwa we mszy świętej, jak i lekcji religii. Ten ostatni temat wraca właściwie co roku, na początku września. Z frekwencją na lekcjach religii jest coraz gorzej. W których szkołach uczniowie najczęściej rezygnują z religii? Jak duchowni tłumaczą niechęć dzieci do zajęć? Szczegóły w dalszej części artykułu.