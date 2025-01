Sprawa "Krwawego Tulipana" do ponownego rozpatrzenia. Wyrok dla mordercy trzech kobiet został uchylony

Na wystawie można podziwiać 50-metrową makietę w skali 1:87 z pędzącymi pociągami, stacjami, mostami, budynkami i scenami z życia codziennego. Wszystko wykonane jest z wyjątkową precyzją i dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko miłośników kolei. Przychodzą całe rodziny, wiele osób podziwia kunszt wykonania makiet, robi pamiątkowe zdjęcia i filmy.

Jest to również okazja, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przy wejściu do lokalu, w którym odbywa się wystawa, stoją wolontariusze z puszkami, a każdy darczyńca otrzymuje charakterystyczne czerwone serduszko WOŚP.

Wystawa odbywa się na poziomie 1 galerii Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy. Można oglądać w dniach 25–26 stycznia 2025 r. w godzinach 12:00–20:00. Ci, którzy nie mogą przyjść w ten weekend, będą mieli jeszcze okazję zobaczyć miniaturowe pociągi w lutym.