Tutaj można złamać nogę i wybić zęby! Mieszkańcy alarmują, a prezydent mówi o "ambicjach"

Nierówne chodniki to ogromny problem wielu polskich miast. W Szczecinie jest on zauważalny niemal na każdej ulicy, która nie była remontowana od lat. Upływający czas, niedbałe wykonanie czy samochody parkujące na chodnikach sprawiły, że poruszanie się pieszo w wielu miejscach jest nie tylko mało komfortowe, ale też niebezpieczne. Dochodzi do tego również kwestia estetyki. Zniszczona nawierzchnia jest wątpliwą wizytówką miasta.