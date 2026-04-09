Tutaj kobiety na emeryturze są bardziej pracowite od mężczyzn. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości

Seniorki rządzą na rynku pracy

Z danych ZUS wynika, że w grudniu 2025 roku w regionie do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych było 43,1 tys. emerytów, którzy wciąż pozostawali aktywni zawodowo. W tej grupie aż 26,2 tys. stanowiły kobiety.

Podobnie wygląda sytuacja wśród osób objętych ubezpieczeniami emerytalno‑rentowymi – na 26,3 tys. pracujących seniorów aż 17,1 tys. to emerytki.

– To wyraźny trend, który obserwujemy od lat. Kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – podkreśla Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS.

Trend widoczny w całej Polsce

Zachowania seniorów z regionu idealnie wpisują się w ogólnopolskie statystyki. Na koniec 2025 roku w Polsce było 879,5 tys. pracujących emerytów, z czego ponad 58 proc. stanowiły kobiety.

Rok wcześniej liczba ta wynosiła 872,6 tys., a udział kobiet również przekraczał 58 proc. To oznacza, że z roku na rok rośnie nie tylko ogólna liczba aktywnych zawodowo seniorów, ale także przewaga pań.

– Patrząc na ostatnią dekadę, wzrost jest imponujący. W 2015 roku pracujących emerytów było 575 tys., dziś to blisko 880 tys. osób – dodaje Jagielski.

Dlaczego emeryci pracują coraz częściej?

Eksperci wskazują na kilka powodów: chęć utrzymania aktywności, potrzeba dodatkowych pieniędzy, ale też zmieniające się podejście do pracy wśród starszych pokoleń.

Warto pamiętać, że część seniorów może dorabiać bez żadnych limitów. Dotyczy to kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia, czyli osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

– Dla wielu emerytek i emerytów praca to nie tylko źródło dochodu, ale też sposób na utrzymanie kontaktów społecznych i poczucia sprawczości – zaznacza rzecznik ZUS.

Kobiety wygrywają pracowitością

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – seniorki są bardziej aktywne zawodowo niż seniorzy. Pracują częściej, dłużej i chętniej.

