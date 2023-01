Trucizna na szczury zabiła małego Michałka. Jest wyrok w sprawie tragedii w Kamieniu Pomorskim

Tragiczne święta Bożego Narodzenia

Do tragicznych zdarzeń doszło w święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2020 roku. Wczesnym popołudniem strażacy interweniowali w jednym z mieszkań przy ul. Moniuszki w Kamieniu Pomorskim. Do szpitala w Gryficach, z objawami zatrucia nieznanymi oparami trafiło 14-miesięczne dziecko i jego mama. Niestety, pomimo starań lekarzy, nie udało się uratować malutkiego chłopca.

Początkowo sądzono, że przyczyną tragedii był czad, jednak szybko okazało się, że nie był to tlenek węgla, lecz równie groźny dla zdrowia i życia siarkowodór, którego obecność w powietrzu wykazały urządzenia straży pożarnej.

Michałka zabiła trutka na szczury

Jak ustalono w trakcie śledztwa, przyczyną tragedii była trutka na szczury, którą dzień wcześniej na klatce schodowej rozłożył właściciel kamienicy Cezary C. Preparat nie nadawał się do użytku w budynku mieszkalnym. Z uwagi na znajdujący się w jego składzie i uwalniający w kontakcie z powietrzem fosforowodór był on przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach gazoszczelnych, niezamieszkałych przez ludzi.

"Cyklon B"

Jeszcze zanim jednak ostatecznie ustalono i potwierdzono, że przyczyną śmierci małego Michałka była trutka na gryzonie, ojciec chłopca miał podejrzenia, że do deratyzacji użyto niewłaściwego środka.

– Naciskaliśmy na właściciela budynku na przeprowadzenie deratyzacji przez profesjonalną firmę - mówił w grudniu 2020 roku na antenie Polsat News. - Jednak ten człowiek postanowił, że zrobił to taniej, nabędzie te środki sam i zrobi to sam chociaż takie środki nie są dopuszczone do obrotu.

- Jest to preparat, który w wyniku reakcji z wilgocią w powietrzu, uwalnia gaz, fosforowodór, który jest następcą gazu stosowanego w latach 80. do zwalczania szkodników, czyli cyjanowodoru, popularnie zwanego cyklonem B - potwierdził w rozmowie z reporterem "Uwagi" TVN Michał Żak, specjalista ds. deratyzacji.

Cezary C. stanął przed sądem

W październiku 2022 roku, przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Cezarego C. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, jednak na sali rozpraw odpowiadał na pytania sądu. Jak twierdził, po tragicznym zdarzeniu zadzwonił do mężczyzny, od którego otrzymał środek i poinformował go, że stało się coś strasznego i że zmarło dziecko, jednak ten miał mu powiedzieć, że ma nie mówić, że coś rozkładał, a zapach pochodzi z kanalizacji.

Zdaniem prok. Bożeny Krzyżanowskiej, użyty przez Cezarego C. środek przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach niezamieszkałych przez ludzi, a mężczyzna nie posiadał odpowiednich uprawnień do wykonywania tej czynności.

Rodzice Michałka, Violetta i Grzegorz Kosierb na początku procesu powiedzieli, że będą za śmierć dziecka domagali się najwyższego wymiaru kary. Jest to 8 lat pozbawienia wolności. Ich pełnomocnik dodal, że będzie również wnioskował, żeby uznać działanie Cezarego C. za umyślne.

Wyrok w sprawie tragedii w Kamieniu Pomorskim

Ponad dwa lata od tragedii, 30 stycznia 2023 roku, Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosił decyzję w sprawie Cezarego C. Mężczyzna usłyszał wyrok dwóch lat bezwzględnego więzienia. Musi także wypłacić zadośćuczynienie mieszkańcom kamienicy. Rodzice tragicznie zmarłego Michałka walczą o odszkodowanie od Cezarego C. w odrębnym procesie na drodze cywilnej.

Wyrok nie jest prawomocny.