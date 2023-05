Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na ulicy Krzywoustego w rejonie placu Zwycięstwa, w miejscu, gdzie obecnie trwa przebudowa układu drogowego. Nie jest tajemnicą, że ta część Śródmieścia od dawna nie należy do najbardziej przyjaznych dla pieszych. Przejścia przez jezdnię znajdują się w dość dużej odległości, co często wymaga pokonywania dodatkowych setek metrów, a tam gdzie już są, wymagają kondycji sprintera, gdyż zielone światło świeci się zaledwie kilka sekund, a czas oczekiwania wynosi ponad półtorej minuty. Dodatkowym utrudnieniem jest przebudowa placu Zwycięstwa, z powodu której trzeba chodzić dookoła. To jednak nie jest usprawiedliwieniem dla zachowania mężczyzny, który cudem uniknął śmierci pod kołami nadjeżdżającego tramwaju. Przeszedł przez torowisko dosłownie przed kabiną motorniczego. Wystarczyłaby chwila nieuwagi, potknięcie na nierównej nawierzchni i mógłby zginąć pod kołami "swinga". Od tragedii dzieliły go dosłownie sekundy.

Nagranie trafiło do sieci. Krótki film został opublikowany na profilu @BandytaZKamerka na Twitterze. Zdania na temat zachowania pieszego były podzielone. Część osób wypomniała mu łamanie przepisów, byli też tacy, którzy go bronili i zwracali uwagę na utrudnienia związane z trwającą przebudową.

"Sam ostatnio tak przechodziłem, a tu na filmiku jest pokazany i tak tylko skrawek tego co jest rozkopane.Czasem inaczej się nie da."

"Krzywoustego to stan umysłu."

"Tramwajowy nawet nie próbował hamować."

"A może przyjechał z Włoch i mu się zapomniało?"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Prace w rejonie placu Zwycięstwa potrwają jeszcze kilka tygodni. Po ich zakończeniu zmieni się również organizacja ruchu. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona bardziej przyjazna dla pieszych i nie będzie ich zmuszała do łamania przepisów i narażania się na niebezpieczeństwo.

Sonda Czy Szczecin jest przyjazny dla pieszych? Tak Nie Nie wiem. Jeżdżę głównie samochodem