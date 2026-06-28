Tragiczny wypadek na trasie S3! Ofiara i ranni, trasa zablokowana

Śmiertelny wypadek na S3. Zderzyły się cztery samochody, droga w kierunku Szczecina jest zablokowana

Do poważnego wypadku doszło dziś, w niedzielę 28 czerwca po południu na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce zderzyły się cztery samochody osobowe. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Kozielice, na około 35. kilometrze trasy S3, tuż przed węzłem Pyrzyce.

Utrudnienia po wypadku na S3 w Kozielicach. Jak objechać zamknięty odcinek?

Po wypadku jezdnia w kierunku Szczecina została całkowicie zamknięta. GDDKiA wyznaczyła objazd drogą wojewódzką nr 119, czyli tzw. starą trójką. Kierowcy jadący w stronę Szczecina i Świnoujścia powinni zjechać z drogi ekspresowej na węźle Myślibórz i kierować się drogą wojewódzką nr 119. Na trasę S3 można wrócić przez węzeł Pyrzyce lub dalej przez Szczecin. Według informacji przekazanych przez GDDKiA utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać co najmniej do godziny 17. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. To nie jedyne utrudnienia na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim. Problemy występują także na północ od Szczecina. W rejonie węzła Kliniska samochód jadący od strony Goleniowa uderzył w barierę energochłonną. W tym miejscu zablokowany jest lewy pas ruchu. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby. GDDKiA przewiduje, że utrudnienia na tym odcinku potrwają około dwóch godzin.

Sytuację dodatkowo utrudnia duży ruch związany z powrotami z weekendowego wypoczynku nad morzem. W okolicach Goleniowa na drogach S3 i S6 tworzą się korki, dlatego kierowcy powinni przygotować się na dłuższy czas podróży i, jeśli to możliwe, śledzić komunikaty drogowe przed wyjazdem.

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