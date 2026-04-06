Tragedia w święta. Doszło do pożaru, nie żyje jedna osoba

Maria Hędrzak
2026-04-06 9:24

W świąteczną noc z niedzieli na poniedziałek, z 5 na 6 kwietnia w Szczecinie doszło do pożaru mieszkania. Ogień pojawił się na dziewiątym piętrze bloku. Niestety, życia jednej osoby nie udało się uratować.

Nocny pożar w Szczecinie, nie żyje jedna osoba

Do tragicznego pożaru doszło przy szczecińskiej ulicy 1 Maja. Strażacy zostali wezwani na miejsce zdarzenia bardzo późnym wieczorem w niedzielę.

- W lokalu odnaleziono dwie osoby, które zostały natychmiast ewakuowane. Niestety, jedna z nich poniosła śmierć. Druga osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowana do szpitala - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Akcja strażaków na miejscu trwała do późnych godzin nocnych. Kilkadziesiąt osób musiało zostać ewakuowanych. Jeden z sąsiadów relacjonował w rozmowie z TVN24, że słyszał "trzy wybuchy".

Na razie jest oczywiście za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmą się teraz odpowiednie służby. 

Niecodzienny finał sprzeczki kierowców - zobacz zdjęcia:

Niecodzienny finał sprzeczki kierowców
Galeria zdjęć 5
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Drogowskazy
Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
POŻAR
SZCZECIN