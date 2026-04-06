Tragedia w święta. Doszło do pożaru, nie żyje jedna osoba

Nocny pożar w Szczecinie, nie żyje jedna osoba

Do tragicznego pożaru doszło przy szczecińskiej ulicy 1 Maja. Strażacy zostali wezwani na miejsce zdarzenia bardzo późnym wieczorem w niedzielę.

- W lokalu odnaleziono dwie osoby, które zostały natychmiast ewakuowane. Niestety, jedna z nich poniosła śmierć. Druga osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowana do szpitala - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Akcja strażaków na miejscu trwała do późnych godzin nocnych. Kilkadziesiąt osób musiało zostać ewakuowanych. Jeden z sąsiadów relacjonował w rozmowie z TVN24, że słyszał "trzy wybuchy".

Na razie jest oczywiście za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmą się teraz odpowiednie służby.

