Gdzie jest 13-letni Julian? Chłopak oddalił się ze szpitala, ruszyły poszukiwania

Maria Hędrzak
2026-05-21 22:22

W czwartek, 21 maja policjanci ze Szczecina poinformowali o prowadzonych poszukiwaniach 13-letniego Juliana Borysewicza. Chłopak w godzinach popołudniowych oddalił się ze szpitala, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Funkcjonariusze pilnie apelują więc o pomoc.

Autor: Komenda Miejska Policji w Szczecinie/ Facebook

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, 13-letni Julian oddalił się ze szpitala przy ulicy Mącznej 4 około godziny 17:20. Nie wiadomo, gdzie obecnie się znajduje. Ruszyły intensywne poszukiwania.

Nastolatek jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia miał na sobie szare, dresowe spodnie oraz szarą bluzę z napisami (jak na udostępnionym przez funkcjonariuszy zdjęciu), a pod nią czarną koszulkę. 

"Prosimy wszystkie osoby, które widziały Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazywać osobiście w komisariacie" - napisali mundurowi. Zaapelowali także o udostępnianie komunikatu o zaginięciu nastolatka w mediach społecznościowych.

Gdy policja publikuje apel o pomoc w poszukiwaniach osoby zaginionej, każda reakcja ma znaczenie. Udostępnienie informacji, zwrócenie uwagi na mijane osoby czy przekazanie nawet niewielkiego tropu może pomóc służbom dotrzeć do zaginionego szybciej. W takich chwilach niezwykle ważna jest solidarność i zaangażowanie społeczeństwa, ponieważ czas często odgrywa kluczową rolę. Wspólne działania zwiększają szansę na szczęśliwe zakończenie i powrót zaginionej osoby do bliskich.

