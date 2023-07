To pływające miasto milionerów! Niezwykły wycieczkowiec z wizytą w Szczecinie

"Pływające miasto milionerów"

"The World" jest jednym z największych i najbardziej luksusowych wycieczkowców na świecie. To prawdziwe luksusowe "miasto na wodzie". Na jego pokładzie znajduje się 165 luksusowych apartamentów, których wartość określa się od 3 do 15 milionów dolarów. Do dyspozycji właścicieli apartamentów są restauracje, basen, centrum spa, klub fitness, sala bilardowa i pełnowymiarowy kort tenisowy, a także winiarnia z bogatą kolekcją 12 tysięcy butelek wina. O komfort pasażerów dba prawie 300-osobowa załoga. Niezależnie od lokalizacji, pasażerowie mają także stały dostęp do internetu. Więcej informacji na temat jednostki można znaleźć na stronie aboardtheworld.com.

"The World" w Szczecinie

Imponujący wycieczkowiec przypłynie do Szczecina w piątek, 14 lipca. Niestety nie będzie mógł zacumować przy najbardziej reprezentacyjnym nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego, ze względu na zbyt małą głębokość Odry w tym miejscu. "The World" zatrzyma się przy Nabrzeżu Bułgarskim w szczecińskim porcie. Jednostka pozostanie do niedzielnego popołudnia, 15 lipca i następnie odpłynie w kierunku Niemiec.

To nie jest pierwsza wizyta "The World" w Szczecinie. Mieszkańcy i turyści mogli go podziwiać 16 lat temu, podczas pierwszego finału The Tall Ships Races w Szczecinie, który odbył się w 2007 roku. Wtedy również zacumował przy Nabrzeżu Bułgarskim.

