Przypomnijm, krótko przed świętami, w rejonie ulicy Niemcewicza ktoś ostrzelał wypełniony ludźmi autobus linii 87. W poniedziałek, 2 stycznia, w późnych godzinach popołudniowych, do podobnej sytuacji doszło na ulicy Potulickiej. W tramwaju linii nr 9 niespodziewanie pękła szyba. Jeszcze jeden przypadek miał miejsce w tramwaju linii nr 1, gdzie motorniczy dopiero po zjeździe do zajezdni zauważył pękniętą szybę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak straty materialne były duże.

Szczecińscy policjanci, którzy otrzymali informację o uszkodzeniu szyb w środkach komunikacji miejskiej natychmiast zajęli się tą sprawą. W związku z pojawianiem się kolejnych zdarzeń, o takim samym przebiegu mundurowi odrzucali niektóre z hipotez zawężając działania do szukania osób, które mogły używać do tych uszkodzeń wiatrówki bądź podobnej broni.

Funkcjonariusze wykonywali szereg różnych czynności, ustaleń, w tym operacyjnych, które zmierzały do wytypowania osoby bądź osób odpowiedzialnych za te zniszczenia. Szukali także świadków, którzy mogli odpowiedzieć o przebiegu tych zdarzeń.

Wszystkie te czynności w konsekwencji doprowadziły do zatrzymania we wtorek, 3 stycznia trzech osób, którymi okazali się nastolatkowie. Do ich ujęcia konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta. Są to chłopcy w wieku od 14-16 lat, dwóch z nich to uciekinierzy z Młodzieżowych Ośrodków –Wychowawczych a najmłodszy z nich uciekł z domu. W mieszkaniu, w którym przebywali nieletni mundurowi ujawnili broń pneumatyczną ASG oraz środki odurzające w ilości ponad 20 gramów.

Cała trójka trafiła do Policyjnej Izby Dziecka. Teraz sprawą młodocianych przestępców zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

