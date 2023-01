Ktoś strzelał do tramwaju? To już kolejny taki przypadek w Szczecinie

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 03.01.2023? To już nie są żarty!

Do zdarzenia doszło w tramwaju linii nr 9. W pojeździe niespodziewanie pękła jedna z bocznych szyb. Sytuacja była bardzo podobna do tej sprzed niespełna dwóch tygodni, co wzbudziło podejrzenia, że po raz kolejny ktoś próbował ostrzelać pojazd z wiatrówki. Zdarzenie spowodowało wstrzymanie ruchu tramwajowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Incydent został zgłoszony na policję, która przybyła na miejsce zdarzenia.

Przypomnijmy, do podobnej sytuacji doszło 21 grudnia na Niebuszewie, gdy w wypełnionym pasażerami autobusie linii 87 jadącym ulicą Niemcewicza, najprawdopodobniej wskutek strzału z wiatrówki, niespodziewanie pękła boczna szyba. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

