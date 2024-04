i Autor: KMP Szczecin, gk Włamał się do sklepu i rozbił szyby w sześciu samochodach

Będzie miał kłopoty

To on włamał się do sklepu i rozbijał szyby w samochodach. Wizyta policjantów zaskoczyła 39-latka

SES 7:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Włamanie do sklepu i wybicie szyb w sześciu samochodach zaparkowanych w centrum miasta - takie "osiągnięcia" ma na koncie 39-latek, który wpadł w ręce szczecińskich stróżów prawa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a wkrótce ze swoich czynów będzie tłumaczył się przed sądem.