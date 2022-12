Włamanie ujawniło nielegalny proceder w centrum Szczecina. Policjanci nie spodziewali się takiego widoku

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Do zdarzenia doszło przy ul. Jagiellońskiej. W lokalu najpierw doszło do włamania. Szyba w oknie wystawowym była wybita. Gdy na miejsce zdarzenia dotarli policjanci, okazało się, że w środku znajduje się nielegalna jaskinia hazardu. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze celno-skarbowi.

- W lokalu zabezpieczyliśmy osiem komputerów, cztery klasyczne automaty do gier hazardowych, dwa telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie 2.997 zł - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

i Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Jaskinia hazardu w centrum Szczecina

Właścicieli punktu hazardowego czekają teraz poważne konsekwencje. Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych bez zezwolenia lub koncesji jest przestępstwem, za które grozi wysoka kara finansowa, kara pozbawienia wolności albo obie kary łącznie. Maksymalna kara finansowa może wynosić nawet 28 890 040 zł.

Uczestniczenie w nielegalnej grze hazardowej również stanowi przestępstwo skarbowe, które zagrożone jest karą grzywny od 11 120 zł do 4 4780 000 zł.

