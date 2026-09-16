To najbogatszy emeryt na Pomorzu Zachodnim. Tyle dostaje co miesiąc na konto

Rekord w regionie

Szczeciński oddział ZUS wypłaca obecnie najwyższą emeryturę w całym województwie – blisko 35,6 tys. zł brutto miesięcznie. To świadczenie, które plasuje regionalnego rekordzistę w ścisłej krajowej czołówce.

Drugie miejsce w Zachodniopomorskiem zajmuje emerytura realizowana przez koszalińską placówkę – około 25 tys. zł brutto. Trzecia najwyższa wypłata, ponownie ze Szczecina, wynosi około 24,8 tys. zł brutto.

– To wyjątkowe przypadki. Tak wysokie świadczenia wynikają z bardzo długiego stażu pracy i wysokich składek odprowadzanych przez wiele lat – podkreśla Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Najwyższe emerytury w Polsce

W skali kraju absolutnym rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który co miesiąc otrzymuje około 54 tys. zł. Drugi w zestawieniu również jest Ślązakiem – jego świadczenie to 53,5 tys. zł. Podium zamyka senior z Mazowsza z emeryturą na poziomie 45,3 tys. zł.

To właśnie ta trójka wyznacza dziś granice możliwości polskiego systemu emerytalnego.

Kontrast jak z dwóch światów

Choć rekordowe wypłaty robią wrażenie, ZUS przypomina, że w Polsce istnieje również drugi biegun. Najniższe emerytury w kraju wynoszą… grosze. W województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, które co miesiąc dostają 2 grosze.

W Zachodniopomorskiem dwa najniższe świadczenia to 6 i 7 groszy.

– Prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Ale by otrzymać minimalne świadczenie, trzeba mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn – tłumaczy Jagielski.

Jak zdobywa się rekordową emeryturę?

ZUS podkreśla, że na najwyższe świadczenia składają się trzy kluczowe elementy:

dodatkowe składki,

waloryzacja kapitału,

krótszy okres prognozowanych wypłat – wynikający z późniejszego przejścia na emeryturę.

– Osoby, które pracują znacznie dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego, mogą liczyć na świadczenia wielokrotnie wyższe niż przeciętne – mówi przedstawiciel ZUS.

Rekordzista z Pomorza Zachodniego w krajowej czołówce

Choć ZUS nie ujawnia danych osobowych, wiadomo jedno: najbogatszy emeryt regionu to osoba, która przepracowała znacznie więcej niż przeciętny Polak. Jego świadczenie plasuje go w ścisłej krajowej czołówce – tuż za rekordzistami ze Śląska i Mazowsza.

– Widzimy wyraźnie, że osoby z bardzo długim stażem pracy, często przekraczającym 50 lat, mogą liczyć na świadczenia znacznie wyższe niż przeciętne – dodaje Jagielski.

Wniosek? Emerytura marzeń istnieje – ale wymaga lat wyrzeczeń

Historia rekordzisty z Pomorza Zachodniego pokazuje, że w polskim systemie emerytalnym można osiągnąć naprawdę imponujące kwoty. Trzeba jednak spełnić warunek, na który niewielu się decyduje: pracować długo, intensywnie i konsekwentnie odprowadzać wysokie składki.

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