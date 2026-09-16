To najbogatszy emeryt na Pomorzu Zachodnim. Tyle dostaje co miesiąc na konto

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-16 8:26

W Zachodniopomorskiem żyje senior, którego emerytura budzi ogromne emocje. To absolutny rekordzista regionu – człowiek, który co miesiąc otrzymuje świadczenie, o jakim większość emerytów może tylko pomarzyć. ZUS potwierdza: tak wysokie wypłaty to efekt wyjątkowej kariery zawodowej i lat pracy wykraczających daleko poza standard.

Uśmiechnięci seniorzy nad morzem. Na miniaturze obok logo ZUS i banknoty. O rekordowej emeryturze pisze SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Rekord w regionie

Szczeciński oddział ZUS wypłaca obecnie najwyższą emeryturę w całym województwie – blisko 35,6 tys. zł brutto miesięcznie. To świadczenie, które plasuje regionalnego rekordzistę w ścisłej krajowej czołówce.

Drugie miejsce w Zachodniopomorskiem zajmuje emerytura realizowana przez koszalińską placówkę – około 25 tys. zł brutto. Trzecia najwyższa wypłata, ponownie ze Szczecina, wynosi około 24,8 tys. zł brutto.

– To wyjątkowe przypadki. Tak wysokie świadczenia wynikają z bardzo długiego stażu pracy i wysokich składek odprowadzanych przez wiele lat – podkreśla Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Najwyższe emerytury w Polsce

W skali kraju absolutnym rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który co miesiąc otrzymuje około 54 tys. zł. Drugi w zestawieniu również jest Ślązakiem – jego świadczenie to 53,5 tys. zł. Podium zamyka senior z Mazowsza z emeryturą na poziomie 45,3 tys. zł.

To właśnie ta trójka wyznacza dziś granice możliwości polskiego systemu emerytalnego.

Polecany artykuł:

Kontrast jak z dwóch światów

Choć rekordowe wypłaty robią wrażenie, ZUS przypomina, że w Polsce istnieje również drugi biegun. Najniższe emerytury w kraju wynoszą… grosze. W województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, które co miesiąc dostają 2 grosze.

W Zachodniopomorskiem dwa najniższe świadczenia to 6 i 7 groszy.

– Prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Ale by otrzymać minimalne świadczenie, trzeba mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn – tłumaczy Jagielski.

Jak zdobywa się rekordową emeryturę?

ZUS podkreśla, że na najwyższe świadczenia składają się trzy kluczowe elementy:

  • dodatkowe składki,
  • waloryzacja kapitału,
  • krótszy okres prognozowanych wypłat – wynikający z późniejszego przejścia na emeryturę.

– Osoby, które pracują znacznie dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego, mogą liczyć na świadczenia wielokrotnie wyższe niż przeciętne – mówi przedstawiciel ZUS.

Rekordzista z Pomorza Zachodniego w krajowej czołówce

Choć ZUS nie ujawnia danych osobowych, wiadomo jedno: najbogatszy emeryt regionu to osoba, która przepracowała znacznie więcej niż przeciętny Polak. Jego świadczenie plasuje go w ścisłej krajowej czołówce – tuż za rekordzistami ze Śląska i Mazowsza.

– Widzimy wyraźnie, że osoby z bardzo długim stażem pracy, często przekraczającym 50 lat, mogą liczyć na świadczenia znacznie wyższe niż przeciętne – dodaje Jagielski.

Wniosek? Emerytura marzeń istnieje – ale wymaga lat wyrzeczeń

Historia rekordzisty z Pomorza Zachodniego pokazuje, że w polskim systemie emerytalnym można osiągnąć naprawdę imponujące kwoty. Trzeba jednak spełnić warunek, na który niewielu się decyduje: pracować długo, intensywnie i konsekwentnie odprowadzać wysokie składki.

Sonda
Czy popierasz wprowadzenie emerytur stażowych w Polsce?
Bracia Golec o swoich emeryturach. Szok, co powiedzieli
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZUS
ZUS SZCZECIN
EMERYTURA