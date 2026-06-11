Pogoda w Szczecinie: 12-14 czerwca

Weekend w Szczecinie rozpocznie się pod znakiem chmur i przelotnych opadów, a z każdym kolejnym dniem warunki do spędzania czasu na zewnątrz będą coraz mniej sprzyjające. Prognozy wskazują na wyraźny trend ochłodzenia, któremu towarzyszyć będzie nasilający się wiatr i coraz intensywniejszy deszcz. Warto więc na bieżąco śledzić zmiany w pogodzie.

Piątek jeszcze z łagodną temperaturą

Początek weekendu, 12 czerwca, będzie najcieplejszym dniem w prognozie dla Szczecina. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać około 18 stopni Celsjusza, co stworzy jeszcze w miarę komfortowe warunki. Noc przyniesie spadek temperatury do około 8°C. Tego dnia należy spodziewać się słabych opadów deszczu, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie więcej deszczu i wiatru

W sobotę aura w Szczecinie wyraźnie się zmieni. Chociaż noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni, to w ciągu dnia nie poczujemy już ciepła z piątku. Maksymalna temperatura sięgnie zaledwie 17°C. Kluczową zmianą będą jednak opady – deszczu spadnie znacznie więcej niż dzień wcześniej. Dodatkowo wzrośnie prędkość wiatru, który osiągnie w porywach około 5 m/s.

Chłodna i deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, zapowiada się jako najchłodniejszy i najbardziej deszczowy dzień weekendu w Szczecinie. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 15 stopni Celsjusza, a w nocy słupki rtęci pokażą około 9°C. Utrzymają się intensywne opady deszczu, a wiatr nie osłabnie, wiejąc ze średnią prędkością około 5 m/s. Taka pogoda z pewnością nie będzie zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Utrzymujące się przez cały weekend opady deszczu i stopniowe ochłodzenie mogą utrudnić realizację planów na świeżym powietrzu. Piątkowe popołudnie to ostatni moment na dłuższy spacer, zanim pogoda na dobre się pogorszy. Sobota i niedziela to z kolei dobry czas, by nadrobić zaległości kulturalne w miejscach pod dachem, wybrać się do kina lub spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni. Równie dobrym pomysłem może być pozostanie w domu z dobrą książką lub filmem.

Dane pogodowe: OpenWeather