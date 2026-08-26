To miasto to nowy lider w Polsce. Detronizacja w rankingu najlepszych miejsc do życia

Wielkie przetasowanie w rankingu najlepszych miast do życia

Najnowsze zestawienie najlepszych miast do życia w Polsce opublikował Business Insider. Analizie poddano 16 ośrodków miejskich, uwzględniając po jednym reprezentancie każdego z województw, opierając się na wskaźnikach z połowy 2026 roku.

W poprzednim raporcie triumfowały ex aequo Poznań i Rzeszów, jednak teraz oba te miasta znalazły się poza podium. Stolica Wielkopolski spadła na czwarte miejsce, a Rzeszów zaliczył jeszcze dotkliwszy regres, tracąc aż sześć pozycji. Nowym, niespodziewanym liderem rankingu został natomiast Szczecin.

Szczecin najlepszym miastem do życia w Polsce

Triumf Szczecina w najświeższym rankingu to bez wątpienia spektakularne osiągnięcie stolicy Pomorza Zachodniego. Miasto po raz pierwszy w historii zestawień Business Insidera uplasowało się na najwyższym stopniu podium.

Dynamika awansu jest uderzająca, gdy przyjrzymy się szczegółowym wynikom. Biorąc pod uwagę sześć badanych kategorii, Szczecin zanotował awans o łącznie 17 miejsc, nie notując pogorszenia w żadnym ze wskaźników w stosunku do poprzedniego półrocza. Ogromny skok widać zwłaszcza w statystykach przestępczości – wcześniej miasto zamykało stawkę, a teraz zajmuje szóstą pozycję. Wyraźnie polepszyły się również dane dotyczące dostępu do opieki medycznej. Pełne zestawienie rankingu znajduje się poniżej.

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Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

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Zaskakujący lider - Szczecin

Obecna pozycja Szczecina jest niezwykle stabilna. Zwycięzca zgromadził 34 punkty, wyprzedzając drugi w klasyfikacji Lublin, który zdobył ich 40. Warto pamiętać, że w tej metodologii niższa punktacja oznacza lepszy rezultat, gdyż ostateczny wynik to po prostu suma miejsc w sześciu cząstkowych zestawieniach.

Taki finał to bezsprzecznie jedna z najciekawszych niespodzianek od początku tworzenia tego rankingu. W zaledwie sześć miesięcy Szczecin wzniósł się z ósmego na pierwsze miejsce, zostawiając w tyle ośrodki, które dotąd niemal zawsze znajdowały się na szczycie.