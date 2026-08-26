Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 10:22

Spokojna i słoneczna aura, ukształtowana przez rozległy układ wysokiego ciśnienia znad Skandynawii, sprzyja pod koniec sierpnia wszystkim wypoczywającym nad Bałtykiem. W środę, 26 sierpnia, plaże w Międzyzdrojach oferują doskonałe warunki do wypoczynku i bezpiecznej rekreacji. Zarówno na wschodnim, jak i zachodnim kąpielisku odnotowano sprzyjającą aurę, idealną na spokojne pożegnanie letniego sezonu.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Międzyzdrojach. O bezpieczeństwie nad wodą czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Ostatnie dni sierpnia przynoszą stabilizację pogody i doskonałe wiadomości dla miłośników morskich kąpieli, gdyż wiatr na Wybrzeżu wyraźnie osłabł. Na obu oficjalnych plażach w Międzyzdrojach warunki są wprost wymarzone do bezpiecznego korzystania z wody. Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych parametrów dla poszczególnych stref:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest znikomy i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli z 24 sierpnia potwierdziła jej najwyższą jakość, a kolejną kontrolę zaplanowano na 2 września.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – to miejsce również pozostaje otwarte dla plażowiczów. Parametry są tu identyczne: temperatura powietrza i wody wynosi 19°C, przy bardzo słabym wietrze osiągającym 2 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta, co potwierdzają oficjalne analizy sanitarne.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic jest kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca do rekreacji. Dla osób wypoczywających w tym rejonie są jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu tych mikroorganizmów. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Pod koniec sierpnia aura w Międzyzdrojach sprzyja spokojnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 19°C oraz minimalnym wietrze wynoszącym 2 m/s warunki są bardzo stabilne. Choć pogoda zachęca do wejścia do wody, kluczowe znaczenie ma złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do morza należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek są kluczem do udanego wypoczynku.

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