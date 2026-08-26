Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 10:19

Po niedawnym załamaniu pogody i sztormowej aurze, która w miniony weekend zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag, sytuacja na wybrzeżu w Mielnie wreszcie się ustabilizowała. Środa, 26 sierpnia, przynosi upragniony spokój nad Bałtykiem, choć termometry przypominają już o zbliżającym się końcu lata. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej na plaży w Mielnie. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Bałtyk po ostatnich burzowych dniach i wysokich falach znacznie się uspokoił. Nadmorska aura w środę jest stabilna dzięki układowi wysokiego ciśnienia, co przełożyło się na wyśmienite, bezpieczne warunki do rekreacji na wszystkich mieleńskich plażach. Brak silnego wiatru sprawia, że woda jest spokojna, a ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag na żadnym z nadzorowanych odcinków.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Mielnie, które 26 sierpnia czekają na plażowiczów:

  • Mielno 216: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny (2 m/s). Brak czerwonej flagi, woda w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia).
  • Mielno 218: Warunki identyczne – powietrze 17°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte dla turystów.
  • Mielno 219: Bezpieczne warunki do pływania. Temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 2 m/s.
  • Mielno Floryda: Idealne miejsce na spokojny wypoczynek. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, bardzo słaby wiatr 2 m/s.
  • Mielno Krokus: Brak jakichkolwiek ostrzeżeń. Powietrze 17°C, woda 18°C, wiatr wiejący z prędkością 2 m/s.
  • Mielno Morska: Jedno z najpopularniejszych miejsc w Mielnie zaprasza bezpieczną wodą (18°C) i spokojnym wiatrem (2 m/s). Temperatura powietrza wynosi 17°C.
  • Mielno Pionierów: Warunki stabilne i bezpieczne. Temperatura powietrza 17°C, woda osiąga 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko otwarte.

Warto zauważyć, że woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza niż powietrze – to typowe zjawisko dla późnego lata, kiedy nagrzane przez całe wakacje morze oddaje ciepło wolniej niż stygnące lądy.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących dziś orzeźwiającą kąpiel mamy świetną wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez odpowiednie służby sanitarne, potwierdza przydatność wody do kąpieli na całym mieleńskim wybrzeżu. Przepływ mas powietrza i umiarkowane temperatury skutecznie zapobiegają zakwitom tych groźnych mikroorganizmów, co pozwala na bezpieczną rekreację bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia w Mielnie upływa pod znakiem rześkiej, stabilnej aury. Przy temperaturze powietrza na poziomie 17°C i wodzie osiągającej 18°C warunki są idealne dla osób ceniących rześkie kąpiele i spacery bez męczącego upału. Minimalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną taflę wody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnej pogodzie, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo nad wodą zależy od naszej odpowiedzialności i respektowania komunikatów oraz poleceń ratowników strzegących plaży.

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