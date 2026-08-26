Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Jest nowy ranking

Wybierając miejsce do życia, zwracamy uwagę nie tylko na możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy. Duże znaczenie mają również ceny nieruchomości, bezpieczeństwo, jakość powietrza czy dostęp do opieki medycznej. Właśnie takie czynniki znalazły się w najnowszym rankingu Business Insider Polska, który porównał warunki życia w 16 polskich miastach – po jednym z każdego województwa.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Mamy nowy ranking

Najnowsze zestawienie Business Insider przedstawia sytuację na połowę 2026 roku. Autorzy przeanalizowali sześć kategorii: poziom bezrobocia, przeciętne wynagrodzenia, relację cen mieszkań do zarobków, dostępność lekarzy w ramach NFZ, przestępczość oraz jakość powietrza. Wykorzystano m.in. dane GUS, NFZ, GIOŚ i portalu Morizon.

Co ważne, wynik każdego miasta jest sumą miejsc zajętych w sześciu kategoriach. Oznacza to, że im mniej punktów zdobyło dane miasto, tym lepsza jest jego pozycja w rankingu. Pełne zestawienie miast znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje sie pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

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Duże zmiany w czołówce

Najnowsze zestawienie przyniosło sporo zaskoczeń, ale w rankingu widać również spadki. Szczególnie widoczny jest przypadek Rzeszowa, który na koniec 2025 roku wspólnie z Poznaniem zajmował pierwszą pozycję. Tym razem stolica Podkarpacia spadła aż o sześć miejsc. Wpływ na to miało m.in. pogorszenie wyniku dotyczącego jakości powietrza.

Niżej znalazły się także Katowice, które zajęły ósme miejsce – najgorsze w historii tego rankingu. Pozycję straciła również Warszawa. Stolica Polski w poprzedniej edycji zajmowała piąte miejsce, natomiast teraz wróciła w okolice dziesiątej pozycji. Jej słabymi stronami pozostają przede wszystkim wysokie ceny mieszkań w stosunku do zarobków, kolejki do specjalistów na NFZ oraz stosunkowo wysoka liczba przestępstw.