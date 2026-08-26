Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Podczas gdy w wielu nadmorskich kurortach turyści mogą obecnie jedynie spacerować brzegiem morza, w Sarbinowie panują bardzo dobre warunki do bezpiecznego wejścia do wody. Wszystkie cztery monitorowane plaże są otwarte, a nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwają wykwalifikowani ratownicy. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda ma przyjemne 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211: Słupek rtęci wskazuje 17°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Bardzo łagodny wiatr ( 2 m/s ) gwarantuje spokojną taflę wody. Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany.

Słupek rtęci wskazuje , natomiast woda w Bałtyku ma . Bardzo łagodny wiatr ( ) gwarantuje spokojną taflę wody. Stan sanitarny wody został pomyślnie zweryfikowany. Sarbinowo 212: Tutaj również odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 17°C i temperaturę wody wynoszącą 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s sprzyja rekreacji. Kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne.

Tutaj również odnotowano temperaturę powietrza na poziomie i temperaturę wody wynoszącą . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprzyja rekreacji. Kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne. Sarbinowo 213B: Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 17°C, woda ma stabilne 18°C, a prędkość wiatru nie przekracza 2 m/s. Badania wody potwierdzają jej czystość i przydatność do kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są regularnie kontrolowane, a ostatnia oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Można zatem bez jakichkolwiek obaw korzystać z uroków kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki w Sarbinowie pod koniec sierpnia są wyjątkowo stabilne. Temperatura powietrza wahająca się w granicach 17-18°C, temperatura wody na poziomie 18°C oraz minimalny wiatr (2 m/s) tworzą przyjemną aurę do wypoczynku nad morzem. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych plażowiczów. Złotą zasadą każdego wczasowicza powinno być stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów służb ratunkowych. Rozsądek i przestrzeganie zasad to gwarancja udanego oraz bezpiecznego urlopu.

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