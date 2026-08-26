Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-26 10:25

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i zakazach kąpieli wywołanych wysokimi falami oraz silnymi prądami wstecznymi, sytuacja nad polskim morzem nareszcie się uspokoiła. Dziś, 26 sierpnia, plażowicze wypoczywający w Dąbkach mają ogromne powody do radości, ponieważ warunki do rekreacji są bardzo dobre. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Dąbkach. O warunkach na kąpieliskach dowiesz się z SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 26.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Dziś warunki nad morzem są wyjątkowo sprzyjające. Po okresie silniejszego wiatru, Bałtyk w okolicach Dąbek uspokoił się, co pozwala na bezpieczne wejście do wody na każdym z monitorowanych obszarów. Wszystkie cztery kąpieliska są otwarte, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma przyjemne 18°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s, co sprzyja spokojnej kąpieli. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: Warunki są identyczne – kąpielisko jest otwarte dla turystów. Temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 18°C, a wiatru prawie nie odczujemy (3 m/s).
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: Zachodnia część kurortu również zaprasza do wody! Kąpielisko jest otwarte, temperatura powietrza oscyluje wokół 17°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: Ostatni z monitorowanych punktów jest również w pełni dostępny i otwarty. Temperatura powietrza to 17°C, woda ma 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 3 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w sezonie letnim często sprzyjają zakwitowi sinic w Bałtyku, najnowsze raporty sanitarne dla Dąbek są niezwykle pomyślne. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków morskiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza na plażach w Dąbkach wynosi 17°C, a temperatura morskiej wody to 18°C. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi, który wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, na morzu panuje spokój. Choć dzisiejsza aura sprzyja wypoczynkowi, pamiętajmy, że sytuacja nad Bałtykiem może ulec gwałtownej zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz stosowanie się do poleceń i wskazówek ratowników.

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