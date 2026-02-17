To już koniec wielkiego budowania autostrad. Wchodzimy w nową epokę

Rekordy już padły. Teraz czas na stabilizację

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na koniec 2023 roku kierowcy mieli do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu — w tym 1849,2 km autostrad i 3266,4 km ekspresówek. W 2023 r. oddano aż 266,5 km nowych tras.

W 2024 roku przyrost wyniósł już tylko ok. 155 km. To wyraźny sygnał, że era rekordowych otwarć dobiegła końca.

RPBDK czyli Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). to najważniejszy dokument określający, co jeszcze powstanie w Polsce i w jakiej kolejności.

W realizacji jest obecnie ok. 1600 km inwestycji, ale większość to domykanie korytarzy, obwodnice i modernizacje — nie nowe autostrady przecinające kraj.

„Sieć jest w dużej mierze kompletna” — mówią drogowcy

W komunikatach GDDKiA pojawia się jasny przekaz:

„Wchodzimy w etap rozbudowy i utrzymania istniejącej sieci, bo główne korytarze są już gotowe.”

To oznacza, że zamiast kolejnych setek kilometrów nowych dróg, priorytetem będą:

remonty,

wzmacnianie nawierzchni,

dobudowy trzecich pasów,

modernizacje węzłów,

poprawa bezpieczeństwa.

Co jeszcze powstanie od zera? Najważniejsze inwestycje

Choć wielkie budowanie zwalnia, kilka projektów nadal robi wrażenie rozmachem

1. Zachodnie Obejście Szczecina z tunelem pod Odrą

Planowany termin zakończenia: 2028–2029

Jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji w Polsce — nowy układ drogowy z tunelem pod Odrą, który odciąży centrum Szczecina.

2. S10 Szczecin–Bydgoszcz

Planowany termin zakończenia: 2027–2028

Nowy korytarz łączący Pomorze Zachodnie z centrum kraju.

3. S16 przez Mazury (Ełk–Mrągowo–Olsztyn)

Planowany termin zakończenia: 2028–2030

Trasa strategiczna dla Warmii i Mazur, choć budząca kontrowersje ekologiczne.

4. S74 (Kielce–Opatów–Nisko)

Planowany termin zakończenia: 2027–2029

Brakujący element układu wschód–zachód.

5. Program 100 obwodnic

Planowany termin zakończenia: 2030

M.in. . Chełm, Złotów, Ostrołęka, Łowicz — inwestycje krótsze, ale kluczowe dla mieszkańców.

Kiedy nadejdzie spowolnienie? Najbardziej odczuwalne w latach 2026–2028

Analiza harmonogramów RPBDK i liczby odcinków w budowie wskazuje:

2024–2025 – kończenie rozpoczętych inwestycji,

2026–2028 – wyraźny spadek liczby nowych przetargów i otwarć,

po 2028 r. – dominacja utrzymania, remontów i modernizacji.

To naturalny etap dojrzewania sieci drogowej.

Europa już tam jest. Polska dopiero dołącza

W Niemczech, Francji, Holandii czy Austrii sieci autostrad są kompletne od lat.Tam większość budżetów drogowych idzie na utrzymanie i modernizacje, a nie na budowę nowych korytarzy.

Polska właśnie wchodzi w ten sam etap — i to, co dla nas jest zmianą, w Europie jest codziennością.

Co to oznacza dla kierowców?

mniej nowych kilometrów,

więcej remontów i zwężeń,

ale w dłuższej perspektywie — lepszą jakość i większą przepustowość istniejących tras.

Polska wchodzi w nową drogę

Koniec wielkiego budowania nie oznacza jednak końca rozwoju. To początek etapu, który ma poprawić komfort codziennej jazdy — mniej fajerwerków, więcej solidnej roboty.

