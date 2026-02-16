Obwodnica Mierzyna stanie się faktem. Na tę wiadomość kierowcy czekali latami

Koniec drogowego koszmaru? Przełom w sprawie obwodnicy

Dla tysięcy zmotoryzowanych ta informacja jest niczym zbawienie. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA, przekazał wieści, na które mieszkańcy Szczecina i okolic czekali od dawna. Firma Rubau wybuduje odcinek drogi krajowej nr 10 o długości 4,6 km. Nowa trasa ma połączyć przyszłą Zachodnią Obwodnicę Szczecina (ZOS) z samym miastem, co powinno raz na zawsze rozładować ruch w tym newralgicznym punkcie. Gra toczy się o ogromną stawkę, bo inwestycja pochłonie blisko 140 mln zł.

- Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Mierzyna. Inwestycję wykona firma Rubau, która zadeklarowała kwotę blisko 140 mln zł – poinformował Mateusz Grzeszczuk.

Teraz wszystko w rękach procedur. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, co jest standardowym elementem przy tak dużych projektach. Jeśli nie będzie niespodziewanych zwrotów akcji, dokumentacja trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kiedy ruszą długopisy? GDDKiA zakłada optymistyczny scenariusz, w którym umowa zostanie podpisana w drugim kwartale tego roku.

Kiedy pojedziemy nową trasą? Padła konkretna data

Kierowcy z pewnością zadają sobie pytanie: kiedy wjedzie tam ciężki sprzęt? Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia podpisów na umowie. Sama realizacja to wyścig z czasem – przewidziano na nią 22 miesiące, nie wliczając jednak okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Według planów GDDKiA, ten drogowy horror ma się zakończyć, a kierowcy skorzystają z nowej trasy w drugiej połowie 2028 r.

Obwodnica Mierzyna to kluczowy element większej układanki. Ma ona zapewnić płynny dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina (S6), która docelowo stworzy wielki ring wokół miasta. Trasa poprowadzi z okolic Kołbaskowa, przez Będargowo, Dołuje, Tanowo, Police, aż tunelem pod Odrą do węzła Goleniów, łącząc S3 z S6.

Tędy pobiegnie nowa droga. Znamy szczegóły trasy

Jak dokładnie będzie wyglądać ten wyczekiwany odcinek? Obwodnica w ciągu DK10 swój bieg rozpocznie na zachodnim krańcu ulicy Ku Słońcu w Szczecinie. Co ciekawe, inwestycja jest podzielona: pierwsze 200 metrów należy do miasta, a dalsze 1,2 km (do ul. Topolowej i Łukasińskiego) zrealizuje GDDKiA. Kolejny fragment, liczący ponad 2 km i przebiegający częściowo przez teren ogródków działkowych, to zadanie miasta. Finałowy odcinek o długości 1,3 km, prowadzący do węzła Szczecina Zachód na ZOS, leży w gestii GDDKiA.

