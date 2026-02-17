Zobaczyli wulgarne "pozdrowienia" na aucie. Kierowca gorzko tego pożałował

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-17 9:33

Funkcjonariusze z Choszczna przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli ten samochód. Kierowca postanowił "pozdrowić" grupę Speed w wyjątkowo rynsztokowy sposób, naklejając wulgarny napis na tylnej szybie. Myślał, że jest zabawny? Szybko stracił humor. Mundurowi nie tylko wręczyli mu mandat za brak kultury, ale chwilę później odkryli coś, co unieruchomiło jego pojazd na dobre.

Wulgarny napis na szybie samochodu

i

Autor: KPP Choszczno/ Materiały prasowe

Wulgarny napis na tylnej szybie

To miała być rutynowa służba dla policjantów z choszczeńskiej drogówki, ale ten widok zmusił ich do natychmiastowej reakcji. Jeden z kierowców postanowił wyrazić swoją opinię o policyjnej grupie Speed w sposób, który absolutnie nie nadaje się do cytowania. Wulgarny napis na tylnej szybie rzucał się w oczy z daleka i łamał wszelkie normy przyzwoitości. Funkcjonariusze nie zamierzali tolerować takiej "twórczości" w przestrzeni publicznej. Mężczyzna został błyskawicznie zatrzymany, a spotkanie z mundurowymi rozpoczęło się od mandatu z artykułu 141 Kodeksu wykroczeń oraz kategorycznego nakazu usunięcia wulgaryzmu.

Lawina kłopotów podczas kontroli

Gdyby na mandacie za brak kultury się skończyło, kierowca mógłby mówić o sporym szczęściu, ale los bywa przewrotny. Podczas gdy policjanci wypisywali karę za obraźliwy napis, ich uwagę przykuło coś znacznie poważniejszego pod samochodem. Okazało się, że pojazd gubi płyny eksploatacyjne, co stwarzało realne zagrożenie dla środowiska. W jednej chwili cwaniacki uśmiech musiał zniknąć z twarzy kierującego. Mundurowi nie mieli wyjścia – zgodnie z przepisami zatrzymali dowód rejestracyjny, wykluczając auto z dalszej jazdy.

Podwójna kara za bezmyślność

Finał tej historii jest bolesną przestrogą dla wszystkich, którzy mylą drogę publiczną z miejscem do manifestowania swoich frustracji. Mieszkaniec powiatu choszczeńskiego odpowiedział nie tylko za wulgarne słowa, ale też za fatalny stan techniczny auta. Otrzymał kolejny mandat, tym razem z artykułu 97 Kodeksu wykroczeń. Policjanci z Choszczna stawiają sprawę jasno: na drodze wymagana jest zarówno kultura osobista, jak i dbałość o to, czym się poruszamy. W tym przypadku kierowca oblał egzamin z obu tych dziedzin.

Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Zachodniopomorskie: Piraci drogowi na celowniku policyjnego drona
KONTROLA DROGOWA
GRUPA SPEED
NAPIS
POLICJA CHOSZCZNO