Dojazd do szpitala jak "Azja Express". Są apele mieszkańców, miasto pozostaje nieugięte

G – linia, która naprawdę robiła różnicę

Linia pospieszna G została uruchomiona w 2003 r., by zapewnić szybki dojazd do szpitala w Zdunowie i poprawić komunikację z peryferyjnymi osiedlami.

Jej trasa prowadziła m.in. z Placu Rodła przez Basen Górniczy, Zdroje, Słoneczne i Kijewo do Wielgowa.

Dla wielu mieszkańców była to jedyna realna alternatywa wobec długich i zatłoczonych połączeń zwykłych autobusów. Jak sami twierdzą, podróż z Wielgowa do Placu Rodła w ścisłym centrum miasta zajmowała 35 minut.

Dziś: 73 i 93 zamiast G. I... godzina w drodze

Po zawieszeniu linii G pasażerom pozostały jedynie autobusy 73 i 93, które kursują z Basenu Górniczego. Problem w tym, że:

czas przejazdu z Wielgowa na Basen Górniczy to ponad pół godziny,

z centrum do szpitala w Zdunowie – nawet blisko godzina,

do tego dochodzą przesiadki i niska częstotliwość kursów.

Mieszkańcy mówią wprost, że komunikacja „rozsypała się”, a dojazd do pracy, szkoły czy lekarza stał się uciążliwy.

- Dojazd do szpitala w Zdunowie jest jak program Azja Express. Wyścig z czasem i niepewność, czy zdąży się na przesiadkę albo czy autobus w ogóle przyjedzie. A podróż taksówką na drugi koniec miasta to ogromny koszt. Jak ktoś nie ma samochodu, to ma naprawdę duży problem — mówi mieszkaniec Śródmieścia.

Miasto: "nie planujemy przywrócenia linii G"

W odpowiedzi na interpelację radnego Romana Herczyńskiego zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski stwierdził jednoznacznie, że Szczecin nie planuje przywrócenia linii G.

Wskazał również, że koszt jej funkcjonowania wyniósłby ponad 2 mln zł rocznie.

W piśmie urzędnika czytamy także, że obecnie mieszkańcy mogą korzystać z autobusów 73 i 93 oraz z przesiadki na SKM w Zdunowie.

„Gmina Miasto Szczecin nie planuje przywrócenia kursowania linii pospiesznej G”

— napisał zastępca prezydenta w oficjalnej odpowiedzi na interpelację radnego.

SKM miała być rozwiązaniem. Nie jest

W teorii alternatywą dla autobusów ma być Szczecińska Kolej Metropolitalna. Problem w tym, że:

projekt wciąż jest niekompletny,

brakuje spójnej taryfy z komunikacją miejską,

nie ma biletów jednorazowych (trzeba kupić bilet Polregio).

Dodatkowo od przystanku SKM Szczecin Zdunowo do szpitala trzeba iść prawie kilometr przez las. Czekanie na autobus się nie opłaca, bo trwa to dłużej niż spacer pieszo.

Mieszkańcy są zgodni - SKM nie rozwiązuje problemu, a potrzeby mieszkańców są takie same jak w 2003 r.

A będzie jeszcze gorzej. Budowa S10 sparaliżuje dojazd

Wkrótce ruszy budowa odcinka drogi ekspresowej S10 między Kijewem a Zdunowem. GDDKiA ma uzyskać decyzję ZRID w pierwszej połowie 2026 r., a prace potrwają do 2028 r. To oznacza jedno: Szosa Stargardzka zostanie zablokowana, a dojazd autobusami 73 i 93 może stać się praktycznie niemożliwy — dokładnie na to zwraca uwagę radny w interpelacji.

Mieszkańcy liczą na powrót linii pospiesznej

Protesty, petycje i kolejne interpelacje pokazują, że temat nie znika. Ludzie chcą rozwiązania, które działało przez lata i realnie skracało czas podróży.

I choć argumenty mieszkańców są mocne, a sytuacja komunikacyjna będzie się pogarszać, miasto pozostaje nieugięte. Władze wskazują na koszty i alternatywy, które – zdaniem pasażerów – nie spełniają swojej roli.

Jedno jest pewne: bez szybkiego połączenia Wielgowo, Sławociesze i Zdunowo pozostaną komunikacyjną wyspą, a dojazd do szpitala będzie trwał dłużej niż kiedykolwiek.

