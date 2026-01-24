To jedno z nielicznych miejsc w Polsce związane z Napoleonem. Niestety wszyscy o nim zapomnieli

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-24 10:00

W samym sercu szczecińskiego Pogodna, tuż obok szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, znajduje się miejsce, które mogłoby być jedną z najciekawszych atrakcji miasta. Mogłoby – gdyby nie fakt, że dziś bardziej przypomina zapomniany pagórek niż historyczny pomnik. Wzgórze Napoleona, bo o nim mowa, to unikatowy kopiec usypany ponad 200 lat temu na cześć samego cesarza Francuzów. Dziś niszczeje, choć jego historia jest bardziej filmowa, niż mogłoby się wydawać.

Kopiec dla cesarza. Jak Napoleon „trafił” do Szczecina?

Wszystko zaczęło się w 1808 roku, kiedy w Szczecinie stacjonowało aż 12 tysięcy żołnierzy francuskich. To oni – w ramach hucznego świętowania 39. urodzin Napoleona Bonaparte – usypali sztuczny kopiec o wysokości ok. 8 metrów i średnicy około 50 metrów. Na jego szczycie ustawiono kolumnę z popiersiem cesarza, a całe wzgórze nazwano Wzgórzem Napoleona.

Uroczystości były imponujące: parada wojskowa, festyn, pokaz ogni bengalskich – prawdziwa imperialna feta, która miała pokazać potęgę francuskiej armii.

Wzgórze Napoleona w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Od Wzgórza Napoleona do Deutscher Berg. Prusacy zmieniają historię

Gdy w 1813 roku Prusacy odzyskali Szczecin, nie mieli zamiaru czcić dawnego wroga. Popiersie Napoleona zniknęło, a kopiec przemianowano na Deutscher Berg – Wzgórze Niemieckie. Na szczycie stanęła nowa, żeliwna kolumna ozdobiona motywami roślinnymi, zwieńczona Krzyżem Żelaznym – symbolem nowo ustanowionego odznaczenia wojskowego dla bohaterów wojny z Napoleonem.

To właśnie ta kolumna – choć już w fatalnym stanie – stoi tam do dziś.

Kolumna, która się sypie. Smutny obraz zapomnianego zabytku

Dziś Wzgórze Napoleona jest wpisane do rejestru zabytków, ale trudno powiedzieć, by ktoś o nie dbał. Kolumna rdzewieje, podmurówka pęka i odsłania cegły, a wokół można znaleźć pozostałości po "biesiadach pod chmurką" w postaci puszek, butelek i innych śmieci.

Choć miejsce znajduje się tuż przy ruchliwej ulicy i największym szpitalu w Szczecinie, większość mieszkańców mija je obojętnie. A przecież to jeden z najstarszych zachowanych pomników związanych z epoką napoleońską w Polsce.

Wzgórze Napoleona w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Zapomniana atrakcja z potencjałem

Wzgórze Napoleona mogłoby być perełką turystyczną Pogodna. Ma ciekawą historię, unikatową formę i świetną lokalizację. Jak informuje portal historyczny.szczecin.pl, w 2008 roku odbyła się tu nawet inscenizacja historyczna z udziałem rekonstruktorów w mundurach francuskich. To dowód, że miejsce ma potencjał – wystarczy je odnowić i odpowiednio wyeksponować.

Dziś jednak kopiec stoi samotnie, ukryty między drzewami, jakby czekał, aż ktoś przypomni sobie o jego cesarskiej przeszłości.

Czy Wzgórze Napoleona doczeka się drugiego życia?

Na razie nic na to nie wskazuje. A szkoda – bo niewiele miast w Polsce może pochwalić się tak oryginalną pamiątką po epoce Napoleona. Warto więc, by Szczecin przypomniał sobie o tym miejscu, zanim historia dosłownie rozsypie się w pył.

Wzgórze Napoleona w Szczecinie
16 zdjęć
NAPOLEON
ZABYTKI SZCZECIN
SZCZECIN POGODNO
CIEKAWE MIEJSCA W SZCZECINIE
ZABYTEK
HISTORIA SZCZECINA