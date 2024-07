To jedna z najczystszych plaż nad Bałtykiem. Ma prestiżowy certyfikat

Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 19.07.2024? To duża kasa!

Plaż w Polsce jest naprawdę sporo, więc turyści mają szeroki wybór. Jeśli jednak zależy ci na tym, by w te wakacje odpocząć z dala od zgiełku miasta, w ciszy, wśród natury, mamy świetną propozycję.

Wszystko to i jeszcze więcej znajdziesz w Świnoujściu. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w kraju zachwyca turystów atrakcjami oraz wyjątkowo czystą plażą. Tak, to właśnie tutaj, można liczyć na plażę bez zbędnych zaśmieceń. Nic więc dziwnego, że wybrzeże otrzymało kolejny raz prestiżowy certyfikat. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plaże w Świnoujściu są najczystszymi w Polsce. Wakacje tam to sama przyjemność

Plaża w Świnoujściu może pochwalić się czystością głównie dzięki działaniom miasta. Władze miejscowości przeznaczają co roku spore środki finansowe na to, by wybrzeże nad Bałtykiem było utrzymane w porządku i ładzie. Dodatkowo pomagają także wolontariusze, którzy niekiedy sprzątają śmieci, w ramach akcji "Czysty Bałtyk". Dzięki temu już kilkanaście razy plaża w Świnoujściu otrzymała certyfikat programu "Błękitna Flaga".

Błękitna Flaga to symbol rozpoznawany na całym świecie. Cieszymy się, że nasze działania, by dbać o podnoszenie standardów kąpielisk, zostały ocenione tak wysoko. To duża zasługa ludzi, którzy codziennie pracują na kąpieliskach: ratowników, służby sprzątające oraz pracowników obsługi mariny - mówił Roman Kucierski, Zastępca Prezydenta Miasta w rozmowie z Kurierem Szczecińskim.

Jeśli więc planujesz wyjazd nad Bałtyk, być może pomyśl nad Świnoujściem, które zachwyci cię nie tylko czystością plaż, ale również wieloma atrakcjami na miejscu.