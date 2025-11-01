Cmentarz Centralny w Szczecinie tętni życiem w dniu Wszystkich Świętych.

Tysiące odwiedzających, sprzyjająca pogoda i kwesty charytatywne.

Odkryj wyjątkową atmosferę największej nekropolii w Polsce i dowiedz się więcej o jej historii.

W tym roku odwiedzinom na grobach bliskich sprzyja wyjątkowo przyjemna pogoda. Po kilku chłodniejszych dniach zrobiło się ciepło, temperatura powietrza osiąga kilkanaście stopni. Jest również słonecznie, co sprawia, że mieszkańcy Szczecina całymi rodzinami przychodzą na Cmentarz Centralny, by wspominać tych, którzy odeszli i zapalić symboliczne znicze w miejscach pochówku.

1 listopada to także dzień, w którym odbywają się kwesty na różne cele. Zbierane są pieniądze na rzecz hospicjów, fundacji, a także na utrzymanie i renowację Cmentarza Centralnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniu Wszystkich Świętych, w rejonie szczecińskiej nekropolii obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ulica Ku Słońcu jest zamknięta dla samochodów. Częściej niż zwykle kursują tramwaje i autobusy, którymi można dojechać z różnych części miasta.

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie. Większe są tylko cmentarze w Wiedniu i Hamburgu. Na szczecińskim cmentarzu, na powierzchni około 170 hektarów pochowanych jest blisko 300 tysięcy osób.