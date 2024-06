i Autor: Francis_Seura, Pixabay / CC0 / pexels.com Starlinki przelecą nad Polską

Nie możesz się spóźnić!

Tego wieczora nie pójdziesz wcześnie spać. To się stanie minutę po północy! A później jeszcze dwa razy

To niecodzienne zjawisko zawsze budzi zachwyt u obserwatorów. Żeby go zobaczyć, nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. W tym przypadku najważniejsza jest punktualność, która musi być dosłownie jak w szwajcarskim zegarku. Istotna jest również pogoda, co jest już niestety czynnikiem niezależnym od nas. Miłośnicy obserwacji nieba muszą przygotować się na bezsenną noc. Wszystko z powodu aż potrójnego przelotu Satelitów Starlink. Kiedy można je zobaczyć?