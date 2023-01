Szczecińskie Muzeum Techniki i Komunikacji, zlokalizowane w dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej zostało powiększone o nową przestrzeń. Powstało zupełnie nowe skrzydło, gruntownie wyremontowano również zabytkową kamienicę, która przez lata stała pusta i niszczała.

- Do tej pory w naszym Muzeum skupialiśmy się na prezentowaniu najciekawszych zdobyczy techniki motoryzacyjnej oraz historii tej gałęzi przemysłu. Założenie Motoeksperymentarium jest zgoła odmienne – mówi Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. - Chcemy, aby zwiedzający mogli poznać poruszane zagadnienia poprzez bezpośrednie eksperymentowanie i doświadczanie ekspozycji. Pozwoli to na lepsze przyswojenie prezentowanej wiedzy i, mamy nadzieję, zainteresuje osoby, dla których temat motoryzacji jest odległy.

Motoeksperymentarium to wystawa składająca się z piętnastu interaktywnych eksponatów, związanych m.in. z budową pojazdów, ich obsługą i zachowaniem podczas jazdy w trudnych warunkach drogowych.

W nowej części muzeum znalazły się stanowiska z aplikacjami, które przekazują wiedzę o pojazdach – zarówno mechaniczną, jak i historyczną, szczególnie dotyczącą dziejów zachodniopomorskiej techniki, przede wszystkim motocykli Junak i prototypowego mikrosamochodu Smyk, który miał być produkowany w Szczecinie, jednak ostatecznie powstało tylko 26 sztuk.

- Motoeksperymentarium to nie jest plac zabaw, gdzie chodzi tylko o to, żeby przyjść, poszaleć, poklikać i się pobawić - podkreśla dr Andrzej Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Komunikacji. - Chodzi o to, aby zdobyć pewną wiedzę, bo temu to ma służyć.

Wśród eksponatów znajdą się stanowiska, które pozwolą między innymi na zrealizowanie własnoręcznego przeglądu pojazdu, serwis bolidu wyścigowego, doświadczenie w bezpiecznych warunkach stłuczki samochodowej czy zrozumienie, jak działa silnik spalinowy.

- Realizacja nowej interaktywnej przestrzeni w ramach Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jest dla nas wyjątkowym projektem, ponieważ ekspozycja ta opiera się w głównej mierze na rozwiązaniach mechanicznych i mechatronicznych. Natomiast urządzenia multimedialne stanowią jedynie uzupełnienie, pomagające w przekazywaniu zagadnień merytorycznych – wyjaśnia Marcin Wojczyński, wiceprezes Zarządu TRIAS AVI, warszawskiej firmy odpowiedzialnej za zaprojektowanie i stworzenie ekspozycji.

Nowa przestrzeń Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie spełnia wszelkie nowoczesne standardy i jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych, a sanitariaty posiadają wymagane udogodnienia.

Informacje dotyczące nowej wystawy, godzin otwarcia oraz cennik zwiedzania znajdują się na stronie muzeumtechniki.eu.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji to prawie 2,9 mln zł. Projekt „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, INT152.

