Tak się zmieni lotnisko w Goleniowie. Nowoczesny terminal zastąpi wysłużony obiekt

Grzegorz Kluczyński
2025-11-12 13:39

Lotnisko w podszczecińskim Goleniowie przejdzie gruntowną metamorfozę! Ruszyła budowa nowego terminala pasażerskiego, który zastąpi przestarzały i niefunkcjonalny obiekt, a przede wszystkim zapewni podróżnym komfort i nowoczesne rozwiązania. Co się zmieni i kiedy będziemy mogli skorzystać z nowego terminala?

Rusza budowa nowego terminala na lotnisku w Goleniowie

Jak poinformowali przedstawiciele Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, rozpoczęły się prace związane z budową nowego terminala pasażerskiego, który zastąpi wysłużony obiekt. Plac budowy został przekazany wykonawcy.

Pierwszym etapem prac jest budowa tymczasowego terminala przylotów o powierzchni 700 metrów kwadratowych. Zakończenie prac planowane jest na przełom kwietnia i maja 2026 r. Budynek będzie zintegrowany z nowym terminalem pasażerskim pod względem bryły i kolorystyki. Po zakończeniu całej inwestycji, budynek zmieni swoją funkcję i będzie służył jako zaplecze biurowo-socjalne.

Po uruchomieniu tymczasowego terminala rozpoczną się prace rozbiórkowe obecnego terminala przylotów oraz budynku wykorzystywanego przez służby operacyjne lotniska. Następnie, w połowie 2026 roku ruszy budowa terminala odlotów wraz z zapleczem dla firm działających na zachodniopomorskim lotnisku.

Kiedy pasażerowie skorzystają z nowego terminala?

Aktualne plany wskazują, że otwarcie nowego budynku nastąpi pod koniec 2027 r.

Wszystkie prace związane z budową nowego terminala mają być prowadzone na czynnym lotnisku, ale - jak podkreślają przedstawiciele portu lotniczego - nie będą one miały wpływu na komfort i poziom obsługi pasażerów.

Historia lotniska w Goleniowie

Lotnisko położone około 5 kilometrów na wschód od Goleniowa, powstało w latach 1954–1956 jako baza dla jednostek lotnictwa myśliwskiego. Przez kolejne dekady pełniło strategiczną rolę w systemie obronnym kraju, będąc bazą m.in. dla 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”.

W 1967 roku nastąpił przełom – uruchomiono cywilny port lotniczy, przenosząc ruch pasażerski z lotniska Szczecin Dąbie. Początkowo obsługiwano połączenia krajowe, głównie do Warszawy, Gdańska, Katowic i Krakowa, realizowane przez PLL LOT samolotami An-24 i Ił-18. W latach 70. i 80. infrastruktura była stopniowo rozbudowywana, choć lotnisko wciąż pozostawało w cieniu większych portów regionalnych.

Transformacja ustrojowa lat 90. oraz likwidacja jednostek wojskowych otworzyły nowy rozdział w historii goleniowskiego lotniska. W 1998 roku obiekt przeszedł całkowicie w ręce cywilne. Od tego czasu rozpoczęto jego modernizację – wydłużono pas startowy, zbudowano terminal, wdrożono systemy nawigacyjne i zwiększono przepustowość.

Dziś lotnisko w Goleniowie oferuje połączenia krajowe i międzynarodowe, m.in. . do Oslo, Londynu czy Dublina. Planowane inwestycje – takie jak rozbudowa terminala, zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samolotów czy rozwój infrastruktury cargo – wpisują się w długofalową strategię przekształcenia lotniska w nowoczesny, regionalny hub komunikacyjny.

Tak się zmieni lotnisko w Goleniowie
