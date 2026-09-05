Tak Polacy uciekają przed jesienią! „Drugie lato” kosztuje ich mniej niż 300 złotych

Po sezonie jest taniej i spokojniej

Choć szkolne wakacje się skończyły, sezon urlopowy trwa w najlepsze. Na południu Europy lato odpuszcza znacznie wolniej niż w Polsce – plaże pustoszeją, temperatury są łagodniejsze, a ceny spadają.

Travelist.pl przeanalizował oferty w pięciu krajach i potwierdza: noclegi można znaleźć nawet poniżej 300 zł za dobę, a warunki do wypoczynku są często lepsze niż w lipcu czy sierpniu.

– Wyjazd po sezonie pozwala przedłużyć lato, ale już w znacznie spokojniejszej formule. Mniej kolejek, mniej korków, łatwiej o miejsce na plaży czy stolik w restauracji – mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Ekspert dodaje, że przesunięcie wyjazdu o tydzień czy dwa może obniżyć cenę nawet o kilkadziesiąt procent, bo poza sezonem stawki zmieniają się bardzo dynamicznie.

Sycylia: tam lato kończy się najpóźniej

Sycylia to idealny kierunek na jesienne „drugie wakacje”. Alcamo daje dostęp do plaż Alcamo Marina, Scopello i rezerwatu Zingaro, a Marina di Ragusa to świetna baza do zwiedzania barokowych miast – Ragusy, Modicy i Scicli.

Ceny: Alcamo od 290 zł/doba; Marina di Ragusa od 480 zł/doba.

Chorwacja: klasyk, który nie zawodzi

Medulin kusi plażami i bliskością Puli, Omis łączy Adriatyk z kanionem Cetiny, Szybenik pozwala przeplatać plażowanie ze spacerami po starówce, a Supetar na wyspie Brac to propozycja dla fanów ciszy i widokowych tras.

Ceny: Supetar od 270 zł/doba; Omis od 320 zł/doba; Medulin i Szybenik od 360 zł/doba.

Czarnogóra: małe kurorty, wielki spokój

Kaluderac oferuje długą plażę i kameralną atmosferę, Przno zachwyca niewielką zatoką i bliskością Svetiego Stefana, a Dobra Voda to świetna baza wypadowa do Baru i Jeziora Szkoderskiego.

Ceny: Kaluderac od 272 zł/doba; Przno od 336 zł/doba; Dobra Voda od 342 zł/doba.

Albania: lato do października

Wlora to idealny punkt startowy do wycieczek na półwysep Karaburun i Riwierę Albańską. Golem przyciąga szerokimi plażami, a Valias pozwala połączyć wypoczynek nad morzem z wizytą w Durres i Tiranie.

Ceny: Wlora od 298 zł/doba; Golem od 320 zł/doba; Valias od 421 zł/doba.

Grecja: wyspy albo Ateny z plażą

Lardos na Rodos daje dostęp do plaż południowo‑wschodniej części wyspy, Kavos na Korfu to świetna baza do odkrywania południa wyspy, a Pireus pozwala połączyć zwiedzanie Aten z wypoczynkiem na Riwierze Ateńskiej.

Ceny: Lardos od 377 zł/doba; Pireus od 442 zł/doba; Kavos od 447 zł/doba.

Dlaczego jesień jest tak atrakcyjna?

– Południe Europy po wysokim sezonie nadal daje ogrom możliwości. Można plażować, ale też zwiedzać historyczne miasta, chodzić po szlakach czy wybrać się na całodniowe rejsy. Wyjazd nie traci uroku nawet wtedy, gdy jeden dzień będzie mniej słoneczny – podkreśla Triasun.

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