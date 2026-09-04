Chodzisz do kościoła? Musisz za to zapłacić! Ile kosztuje bycie wierzącym?

Spis treści
- Jak działa Kirchensteuer?
- Kto płaci, a kto rezygnuje?
- Ile pieniędzy trafia do Kościołów w Niemczech?
- Ilu Niemców płaci podatek kościelny?
- Finansowanie Kościoła katolickiego w Polsce
- Ilu Polaków deklaruje katolicyzm?
- Niemcy kontra Polska – dwa modele, dwa światy
- Dlaczego Niemcy są zadowoleni z podatku kościelnego?
Jak działa Kirchensteuer?
Podatek kościelny w Niemczech to 8% lub 9% podatku dochodowego (Einkommensteuer) – zależnie od landu.To kluczowe: nie jest to procent od pensji, lecz procent od podatku, który i tak płaci każdy pracujący.
Przykład: osoba zarabiająca 60 000 euro brutto rocznie, płaci ok. 10 000 euro podatku dochodowego. Kirchensteuer wyniesie zatem 800–900 euro rocznie (8–9% z 10 000 euro).
Deklaracja wiary odbywa się przy meldunku. Jeśli ktoś jest formalnie członkiem Kościoła – podatek naliczany jest automatycznie.
Kto płaci, a kto rezygnuje?
Kirchensteuer płacą członkowie:
- Kościoła katolickiego,
- Kościoła ewangelickiego (EKD),
- gmin żydowskich.
Aby przestać płacić, trzeba formalnie wystąpić z Kościoła w urzędzie. Koszt: 25–70 euro, zależnie od landu.
W ostatnich latach liczba wystąpień rośnie – ok. 660 tys. rocznie – ale wpływy nadal są rekordowe, bo rosną wynagrodzenia i dochody kapitałowe.
Ile pieniędzy trafia do Kościołów w Niemczech?
W 2025 r. wpływy z podatku kościelnego wyniosły:
- Kościół katolicki – 6,75 mld euro,
- Kościół ewangelicki – 6,09 mld euro,
Łącznie daje to 12,84 mld euro. To ponad 80% budżetu obu największych Kościołów.
Ilu Niemców płaci podatek kościelny?
W Niemczech około 26,7 mln osób deklaruje katolicyzm, a około 19,2 mln należy do Kościoła ewangelickiego.
Łącznie ponad 45 mln osób jest formalnie członkami wspólnot pobierających Kirchensteuer.
Finansowanie Kościoła katolickiego w Polsce
W Polsce nie ma podatku kościelnego. Kościół katolicki utrzymuje się m.in. z:
- Funduszu Kościelnego,
- dotacji na zabytki,
- finansowania katechezy w szkołach,
- finansowania uczelni kościelnych,
- ulg i zwolnień podatkowych.
Fundusz Kościelny – konkretne kwoty:
- 2024 r.: 257 mln zł,
- 2025 r.: 275,7 mln zł,
- 2026 r.: około 272 mln zł.
W latach 2021–2023 państwo wydało 618,4 mln zł, z czego:
- 585,3 mln zł – składki na ubezpieczenia duchownych,
- 31,7 mln zł – zabytki,
- 1,4 mln zł – działalność charytatywna.
Łączne publiczne wsparcie dla Kościoła katolickiego – uwzględniając pensje katechetów, dotacje i ulgi – przekracza miliard złotych rocznie.
Ilu Polaków deklaruje katolicyzm?
Według GUS i CBOS około 84% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. W praktyce wygląda to już nieco gorzej, ponieważ:
- praktykuje regularnie ok. 35–40%,
- w niedzielnej mszy uczestniczy ok. 28–30% (ISKK).
Deklaracja wiary nie ma jednak wpływu na podatki – Kościół finansowany jest z budżetu państwa, niezależnie od liczby wiernych. Płacą zatem wszyscy - zarówno katolicy, członkowie innych wyznań jak i ateiści.
Niemcy kontra Polska – dwa modele, dwa światy
Niemcy:
- płacą tylko wierzący,
- podatek potrącany jest z podatku dochodowego,
- Kościoły utrzymują się głównie z pieniędzy członków,
- pełna transparentność finansów.
Polska:
- Kościół finansowany jest z budżetu państwa,
- płacą wszyscy podatnicy – także niewierzący,
- brak podatku kościelnego,
- finansowanie rozproszone i trudne do kontroli.
Dlaczego Niemcy są zadowoleni z podatku kościelnego?
System jest akceptowany społecznie, bo jest przejrzysty i przewidywalny. Wierni wiedzą, ile płacą i na co idą ich pieniądze: edukację, opiekę społeczną, zabytki, działalność charytatywną.
W Polsce dyskusja o finansowaniu Kościoła trwa od lat, ale model pozostaje niezmienny – a pełna transparentność finansów kościelnych wciąż jest postulatem.