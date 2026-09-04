Chodzisz do kościoła? Musisz za to zapłacić! Ile kosztuje bycie wierzącym?

Jak działa Kirchensteuer?

Podatek kościelny w Niemczech to 8% lub 9% podatku dochodowego (Einkommensteuer) – zależnie od landu.To kluczowe: nie jest to procent od pensji, lecz procent od podatku, który i tak płaci każdy pracujący.

Przykład: osoba zarabiająca 60 000 euro brutto rocznie, płaci ok. 10 000 euro podatku dochodowego. Kirchensteuer wyniesie zatem 800–900 euro rocznie (8–9% z 10 000 euro).

Deklaracja wiary odbywa się przy meldunku. Jeśli ktoś jest formalnie członkiem Kościoła – podatek naliczany jest automatycznie.

Kto płaci, a kto rezygnuje?

Kirchensteuer płacą członkowie:

Kościoła katolickiego,

Kościoła ewangelickiego (EKD),

gmin żydowskich.

Aby przestać płacić, trzeba formalnie wystąpić z Kościoła w urzędzie. Koszt: 25–70 euro, zależnie od landu.

W ostatnich latach liczba wystąpień rośnie – ok. 660 tys. rocznie – ale wpływy nadal są rekordowe, bo rosną wynagrodzenia i dochody kapitałowe.

Ile pieniędzy trafia do Kościołów w Niemczech?

W 2025 r. wpływy z podatku kościelnego wyniosły:

Kościół katolicki – 6,75 mld euro,

Kościół ewangelicki – 6,09 mld euro,

Łącznie daje to 12,84 mld euro. To ponad 80% budżetu obu największych Kościołów.

W Niemczech około 26,7 mln osób deklaruje katolicyzm, a około 19,2 mln należy do Kościoła ewangelickiego.

Łącznie ponad 45 mln osób jest formalnie członkami wspólnot pobierających Kirchensteuer.

Finansowanie Kościoła katolickiego w Polsce

W Polsce nie ma podatku kościelnego. Kościół katolicki utrzymuje się m.in. z:

Funduszu Kościelnego,

dotacji na zabytki,

finansowania katechezy w szkołach,

finansowania uczelni kościelnych,

ulg i zwolnień podatkowych.

Fundusz Kościelny – konkretne kwoty:

2024 r.: 257 mln zł,

2025 r.: 275,7 mln zł,

2026 r.: około 272 mln zł.

W latach 2021–2023 państwo wydało 618,4 mln zł, z czego:

585,3 mln zł – składki na ubezpieczenia duchownych,

31,7 mln zł – zabytki,

1,4 mln zł – działalność charytatywna.

Łączne publiczne wsparcie dla Kościoła katolickiego – uwzględniając pensje katechetów, dotacje i ulgi – przekracza miliard złotych rocznie.

Ilu Polaków deklaruje katolicyzm?

Według GUS i CBOS około 84% Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. W praktyce wygląda to już nieco gorzej, ponieważ:

praktykuje regularnie ok. 35–40%,

w niedzielnej mszy uczestniczy ok. 28–30% (ISKK).

Deklaracja wiary nie ma jednak wpływu na podatki – Kościół finansowany jest z budżetu państwa, niezależnie od liczby wiernych. Płacą zatem wszyscy - zarówno katolicy, członkowie innych wyznań jak i ateiści.

Niemcy kontra Polska – dwa modele, dwa światy

Niemcy:

płacą tylko wierzący,

podatek potrącany jest z podatku dochodowego,

Kościoły utrzymują się głównie z pieniędzy członków,

pełna transparentność finansów.

Polska:

Kościół finansowany jest z budżetu państwa,

płacą wszyscy podatnicy – także niewierzący,

brak podatku kościelnego,

finansowanie rozproszone i trudne do kontroli.

Dlaczego Niemcy są zadowoleni z podatku kościelnego?

System jest akceptowany społecznie, bo jest przejrzysty i przewidywalny. Wierni wiedzą, ile płacą i na co idą ich pieniądze: edukację, opiekę społeczną, zabytki, działalność charytatywną.

W Polsce dyskusja o finansowaniu Kościoła trwa od lat, ale model pozostaje niezmienny – a pełna transparentność finansów kościelnych wciąż jest postulatem.

Sonda Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony podatek kościelny dla wierzących? Tak, niech płacą tylko ci, którzy deklarują wiarę Nie, Kościół powinien być finansowany z budżetu państwa Nie mam zdania

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