To najdłuższy plac budowy w Polsce. Za dwa lata pojedziemy całkiem nową drogą

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-04 9:30

Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce nabiera kształtów z dnia na dzień. Na S10 między Stargardem a Wałczem pracuje ciężki sprzęt, powstają nasypy, wiadukty i estakady, a kierowcy już widzą, że ta inwestycja naprawdę nabiera tempa. Droga ekspresowa S10 połączy Szczecin z okolicami Warszawy, a jej zachodni odcinek – ponad 96 km – to dziś najdłuższy plac budowy w kraju.

Najdłuższy plac budowy w Polsce

Siedem odcinków S10 ma łącznie nieco ponad 100 km, z czego 96 km między Stargardem a Wałczem to absolutny rekord. W tym pasie trwa jednocześnie budowa drogi, obiektów mostowych, przejść dla zwierząt i całej infrastruktury towarzyszącej.

– Najbliższe dwa lata będą czasem bardzo intensywnej pracy. Naszym celem jest oddanie trasy do ruchu w 2028 roku – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Start budowy: decyzje ZRID i pierwsze roboty

Budowa ruszyła po uzyskaniu kompletu decyzji ZRID. Pierwsze pozwolenia wydano w grudniu ubiegłego roku dla odcinków Stargard – Suchań i Suchań – Recz. Kolejne decyzje spływały w następnych miesiącach, a ostatnia – dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik – została podpisana pod koniec czerwca.

Wiosną wykonawcy weszli w teren. Najpierw były wycinki, sprawdzenia saperskie i przebudowy licznych kolizji z sieciami – zwłaszcza gazowymi. Większość tych prac jest już zakończona.

Widać już pierwsze efekty: nasypy, wiadukty i gigantyczna estakada

Kierowcy jadący DK10 mogą obserwować, jak S10 rośnie w oczach. Powstają nasypy, konstrukcje wiaduktów, a na północ od Wapnicy budowana jest najdłuższa estakada na całej trasie Szczecin – Wałcz. Ma 382 metry długości, osiem przęseł i będzie wykonana metodą nasuwania podłużnego. Co ważne – zapewni również migrację zwierząt. Pierwszy segment estakady jest już prefabrykowany.

Na odcinku Cybowo – Łowicz Wałecki zamontowano konstrukcje górnych przejść dla zwierząt, a w wielu miejscach powstają pierwsze warstwy podbudowy z kruszywa.

– Postęp prac jest bardzo dobrze widoczny. W wielu miejscach kierowcy mogą zobaczyć, jak zmienia się krajobraz wzdłuż DK10 – mówi Mateusz Grzeszczuk.

Polecany artykuł:

Wytwórnie, zaplecza i drogi technologiczne

Budowa tak ogromnej inwestycji wymaga potężnego zaplecza. Budimex, który realizuje pięć odcinków, postawił wytwórnie mas bitumicznych i składowiska kruszyw przy węzłach Krąpiel i Łowicz Wałecki. Grupa Mirbud budująca dwa odcinki stawia własną wytwórnię w pobliżu węzła Recz.

Co ważne – wszystkie wytwórnie powstają poza pasem przyszłej S10, dzięki czemu nie blokują budowy. W wielu miejscach powstały też drogi technologiczne, które ograniczają ruch ciężkiego sprzętu po lokalnych drogach.

Utrudnienia dla kierowców. GDDKiA apeluje o ostrożność

Największe utrudnienia są obecnie na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, gdzie przebudowywany jest mocno obciążony fragment DK10. Wjazd do miasta został czasowo zwężony do jednego pasa – trwa budowa podpór przejścia dla zwierząt.

Na odcinkach między Stargardem a Wałczem kierowcy muszą liczyć się z licznymi zjazdami i wyjazdami z placu budowy, bajpasami i miejscami, gdzie nowa trasa przecina obecną DK10.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizacje ruchu mogą zmieniać się wielokrotnie w trakcie budowy – przypomina Grzeszczuk.

Postęp prac można śledzić online

Dla każdego odcinka S10 prowadzone są specjalne strony internetowe z aktualnościami, zdjęciami i filmami. GDDKiA zachęca kierowców i mieszkańców do śledzenia postępów na bieżąco.

Budowa drogi ekspresowej S10
Galeria zdjęć 8
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DROGA S10
INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKIE
INWESTYCJE
GDDKIA