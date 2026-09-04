To najdłuższy plac budowy w Polsce. Za dwa lata pojedziemy całkiem nową drogą

Najdłuższy plac budowy w Polsce

Siedem odcinków S10 ma łącznie nieco ponad 100 km, z czego 96 km między Stargardem a Wałczem to absolutny rekord. W tym pasie trwa jednocześnie budowa drogi, obiektów mostowych, przejść dla zwierząt i całej infrastruktury towarzyszącej.

– Najbliższe dwa lata będą czasem bardzo intensywnej pracy. Naszym celem jest oddanie trasy do ruchu w 2028 roku – podkreśla Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Start budowy: decyzje ZRID i pierwsze roboty

Budowa ruszyła po uzyskaniu kompletu decyzji ZRID. Pierwsze pozwolenia wydano w grudniu ubiegłego roku dla odcinków Stargard – Suchań i Suchań – Recz. Kolejne decyzje spływały w następnych miesiącach, a ostatnia – dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik – została podpisana pod koniec czerwca.

Wiosną wykonawcy weszli w teren. Najpierw były wycinki, sprawdzenia saperskie i przebudowy licznych kolizji z sieciami – zwłaszcza gazowymi. Większość tych prac jest już zakończona.

Widać już pierwsze efekty: nasypy, wiadukty i gigantyczna estakada

Kierowcy jadący DK10 mogą obserwować, jak S10 rośnie w oczach. Powstają nasypy, konstrukcje wiaduktów, a na północ od Wapnicy budowana jest najdłuższa estakada na całej trasie Szczecin – Wałcz. Ma 382 metry długości, osiem przęseł i będzie wykonana metodą nasuwania podłużnego. Co ważne – zapewni również migrację zwierząt. Pierwszy segment estakady jest już prefabrykowany.

Na odcinku Cybowo – Łowicz Wałecki zamontowano konstrukcje górnych przejść dla zwierząt, a w wielu miejscach powstają pierwsze warstwy podbudowy z kruszywa.

– Postęp prac jest bardzo dobrze widoczny. W wielu miejscach kierowcy mogą zobaczyć, jak zmienia się krajobraz wzdłuż DK10 – mówi Mateusz Grzeszczuk.

Wytwórnie, zaplecza i drogi technologiczne

Budowa tak ogromnej inwestycji wymaga potężnego zaplecza. Budimex, który realizuje pięć odcinków, postawił wytwórnie mas bitumicznych i składowiska kruszyw przy węzłach Krąpiel i Łowicz Wałecki. Grupa Mirbud budująca dwa odcinki stawia własną wytwórnię w pobliżu węzła Recz.

Co ważne – wszystkie wytwórnie powstają poza pasem przyszłej S10, dzięki czemu nie blokują budowy. W wielu miejscach powstały też drogi technologiczne, które ograniczają ruch ciężkiego sprzętu po lokalnych drogach.

Utrudnienia dla kierowców. GDDKiA apeluje o ostrożność

Największe utrudnienia są obecnie na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, gdzie przebudowywany jest mocno obciążony fragment DK10. Wjazd do miasta został czasowo zwężony do jednego pasa – trwa budowa podpór przejścia dla zwierząt.

Na odcinkach między Stargardem a Wałczem kierowcy muszą liczyć się z licznymi zjazdami i wyjazdami z placu budowy, bajpasami i miejscami, gdzie nowa trasa przecina obecną DK10.

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizacje ruchu mogą zmieniać się wielokrotnie w trakcie budowy – przypomina Grzeszczuk.

Postęp prac można śledzić online

Dla każdego odcinka S10 prowadzone są specjalne strony internetowe z aktualnościami, zdjęciami i filmami. GDDKiA zachęca kierowców i mieszkańców do śledzenia postępów na bieżąco.

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