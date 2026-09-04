Płonęła hala magazynowa. Banalny powód, ale konsekwencje będą surowe

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-04 11:09

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie jednego z największych pożarów, do jakich doszło w ostatnim czasie w okolicach Szczecina. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 51‑letniemu Pawłowi M., który – według śledczych – miał nieumyślnie doprowadzić do gigantycznego pożaru nowo budowanej hali magazynowej w Przecławiu. Straty są ogromne, a konsekwencje dla sprawcy mogą być bardzo poważne.

Sprawca pożaru stanie przed sądem
Autor: Shutterstock

Kłęby czarnego dymu nad Przecławiem

Pożar wybuchł 27 sierpnia 2025 roku około południa przy ulicy Kasztanowej w Przecławiu. Płonęła nowo budowana hala magazynowa o powierzchni około 3000 m². Ogień objął palne materiały budowlane oraz znaczną część dachu – według straży pożarnej nawet 260–280 m² konstrukcji uległo zniszczeniu. Nad miejscowością unosił się wysoki słup gęstego, czarnego dymu widoczny z kilku kilometrów.

Na miejsce skierowano 9–15 zastępów straży pożarnej, w zależności od etapu akcji. Strażacy korzystali z podnośników, aby dostać się do płonącego dachu sięgającego nawet 12 metrów wysokości. Dzięki szybkim działaniom udało się uratować główną część magazynową o powierzchni około 800 m².

Ewakuacja pracowników i walka z żywiołem

Jeszcze przed przyjazdem służb z placu budowy ewakuowali się wszyscy pracownicy. Nikt nie odniósł obrażeń – to potwierdza zarówno straż pożarna, jak i prokuratura. Mimo braku ofiar, straty materialne są ogromne: zniszczone elementy konstrukcji, spalony dach, uszkodzone materiały budowlane.

Polecany artykuł:

Niedopałek papierosa przyczyną gigantycznego pożaru

Jak ustalili śledczy, przyczyną pożaru był wyrzucony niedopałek papierosa. Żar z papierosa miał zaprószyć ogień, który następnie zajął palne materiały budowlane, a później ścianę hali. To właśnie ten drobny gest – według prokuratury – uruchomił ciąg zdarzeń prowadzący do jednego z największych pożarów w regionie.

Oskarżony Paweł M. (51 lat) nie przyznał się do winy. Mężczyzna nie był wcześniej karany.

Akt oskarżenia i możliwe konsekwencje

Prokurator Rejonowy Szczecin‑Zachód skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru. Czyn ten jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności (art. 163 § 1 pkt 1 kk w zw. z art. 163 § 2 kk).

Śledczy podkreślają, że choć sprawca działał nieumyślnie, skala zniszczeń była ogromna, a zagrożenie – realne.

Hala w budowie, straty gigantyczne

Obiekt nie był jeszcze oddany do użytku. W środku nie znajdowały się maszyny ani towary, ale pożar poważnie uszkodził konstrukcję budynku. Droga obok hali została czasowo zamknięta, a akcję strażaków obserwowali mieszkańcy i kierowcy przejeżdżający pobliskimi trasami.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
SĄD
PROKURATURA
AKT OSKARŻENIA