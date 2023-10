Zagadkowe miejsce

Tajemnicze ceglane konstrukcje na cmentarzu wywołują dreszczyk grozy. Ich przeznaczenie może zaskakiwać!

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce, która skrywa wiele tajemniczych miejsc. Nieopodal bramy znajdującej się przy skrzyżowaniu z ul. Karola Miarki znajduje się miejsce, które może budzić dreszczyk grozy. Tajemnicze ceglane konstrukcje znajdują się w odległości dosłownie kilku kroków od uczęszczanych alejek i grobów, jednak wcale nie jest tak łatwo do nich trafić. Gdy już jednak znajdziemy się w tym miejscu, ogarnia nas wrażenie ciszy i pustki, a nawet dreszczyk grozy – tak, jakbyśmy trafili w jakieś bardzo odludne miejsce, chociaż zupełnie niedaleko znajdują się ludzie. Co to za miejsce? Zobaczcie!