Tablica upamiętniająca zmarłych marynarzy odnaleziona po latach. Zabytek wrócił na swoje dawne miejsce

Zwłoki w stawie. Co się stało w szczecińskiej Płoni?

Anonimowa informacja pomogła w odnalezieniu zaginionej tablicy

O odnalezieniu zabytkowej tablicy poinformował nadkom dr Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który od lat zajmuje się poszukiwaniem pamiątek z przeszłości, które zostały skradzione lub zaginęły w nieznanych okolicznościach. Kilka dni temu policjanci otrzymali anonimową informację, że w rękach prywatnej osoby znajduje się tablica pochodząca z kościoła w Szczecinie Zdrojach, która upamiętnia zmarłych marynarzy z Podjuch.

20 lat temu tablica znajdowała się w harcówce w budynku plebanii, po czym zniknęła.

- Okazało się, że tablica nie została odnotowana w żadnych rejestrach konserwatorskich, ani też parafialnych, a remont harcówki, w której znajdowała się tablica, przeprowadzony został w 2007 roku po zmianie proboszcza - informuje dr Marek Łuczak.

Harcerze uratowali zabytek

Informacje otrzymane przez policjantów potwierdziły się. Tablica znajdowała się w piwnicy jednego z domów w prawobrzeżnej części Szczecina. Jak ustalono, po likwidacji harcówki znajdujące się w niej wyposażenie zostało wyrzucone, a harcerze chcąc ocalić tablicę zabezpieczyli ją przenosząc do domu jednego z chłopców, gdzie przeleżała kolejne 16 lat.

- Rodzina, u której znaleziono zabytek, przekazała obiekt w dyspozycję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie - dodaje dr Marek Łuczak. - Tablica od razu została przewieziona do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie, skąd ją zabrano po 1945 roku.

Historia zabytku sprzed blisko 130 lat

Tablica wykonana została przez mistrza malarskiego G. Zacherta z Podjuch w 1897 roku. Upamiętniała zmarłych marynarzy z Podjuch. Prawdopodobnie pierwotnie miała inną malaturę, wiadomo, że przemalowano ją w 1928 roku, domalowując farbą olejną widok okrętu oraz zmieniając inskrypcję na: Marine Verein Podejuch Weltkriege 1914-1918, upamiętniając na niej zmarłych marynarzy. O. Wittiga (1874-1896) - zginął na statku SMS Iltis, który zatonął podczas tajfuna, 23 lipca 1896 roku na Morzu Żółtym, Carla Friedricha Wilhelma Riegmanna (1878-1920) i Hermanna Carla Bernharda Köhlera (1887-1920). Dwaj pozostali byli marynarzami marynarki wojennej zmarli w swoich domach w Podjuchach. Tablicę przeniesiono z Podjuch do Zdrojów prawdopodobnie w latach 50. XX wieku za czasów ks. Jana Klauba, który pełnił posługę w Podjuchach, a następnie 28 czerwca 1957 roku został proboszczem parafii św. Ducha w Zdrojach.

- Policja z powodu przedawnienia nie będzie prowadzić czynności procesowych w tej sprawie - tłumaczy dr Marek Łuczak. - Decyzją urzędu ochrony zabytków tablica wróciła do kościoła, z którego zabrano ją 60 lat temu. Zabytek jest tym cenniejszy, gdyż z dawnego wyposażenia kościoła w Podjuchach do naszych czasów zachowały się jedynie przedmioty wykonane w 4 ćw. XIX w.: drewniana, neogotycka empora organowa oraz neogotycki prospekt organowy, drewniana chrzcielnica w historyzujących formach oraz drewniany krucyfiks z kruchty podwieżowej z 1938 roku. To nie pierwsza sprawa, w której dzięki informacjom od mieszkańców, działaniom policji oraz służb konserwatorskich kolejny zabytek wrócił na swoje miejsce.