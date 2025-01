To będzie zupełnie nowy wjazd do Szczecina. Nowa S10 ominie osiedle i będzie przebiegać przez las

Miasta walczą z zanieczyszczeniem powietrza spalinami

Rosnąca w zastraszającym tempie liczba samochodów, korki, problemy z parkowaniem, a także zanieczyszczenie środowiska, to problem wielu miast. Sprawia to, że coraz częściej powstają tzw. strefy czystego transportu, gdzie ruch samochodowy jest ograniczany. Do takich miejsc nie mogą wjeżdżać wiekowe pojazdy, z wysoką emisją spalin. Pierwsza taka strefa w Polsce powstała w 2024 roku w Warszawie.

Do centrum Berlina wjazd tylko z naklejką

Jedną z najstarszych ekologicznych stref w Europie jest tzw. Umweltzone w Berlinie, która funkcjonuje już od kilkunastu lat. Żeby do niej wjechać, samochód musi być wyposażony w specjalną plakietkę, którą można kupić m.in. na stacjach kontroli pojazdów.

Naklejkę można również kupić w Polsce, jednak należy liczyć się z wysokimi kosztami, gdyż pośrednicy często żądają za jej wystawienie nawet powyżej 100 złotych, czyli dużo więcej niż w Niemczech. Oferty plakietek Umweltzone pojawiają się również w serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Tutaj jednak należy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą oszustów i nie kupić fałszywej naklejki, która nie upoważnia do wjazdu do ekologicznych stref, a jej posiadanie może się skończyć poważnymi konsekwencjami.

Jak otrzymać etykietkę Umweltzone i nie przepłacić?

Jest jednak tańszy i zdecydowanie prostszy sposób, by otrzymać plakietkę Umweltzone. Można ją zdobyć nawet bez wychodzenia z domu. Na oficjalnej stronie internetowej Berlina znajduje się prosty formularz (w języku niemieckim i angielskim), w którym wpisujemy dane samochodu oraz dane do wysyłki i dołączamy skan dowodu rejestracyjnego. Za to wszystko zapłacimy 5,95 euro, czyli niewiele ponad 25 złotych.

Po kilkunastu dniach otrzymujemy pocztą przesyłkę z berlińskiego urzędu miasta. W kopercie znajduje się decyzja o przyznaniu plakietki oraz sama naklejka z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Należy ją przykleić na przedniej szybie samochodu, w widocznym miejscu.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Jak otrzymać naklejkę Umweltzone?

Po oznakowaniu pojazdu można już spokojnie jechać do Niemiec i bez obawy poruszać się samochodem po centrach miast. Poza Berlinem, strefy niskiej emisji spalin znajdują się w kilkudziesięciu innych miastach, m.in. w Lipsku, Dortmundzie, Hannoverze, Kolonii czy Stuttgarcie. We wszystkich obowiązuje jednak ta sama plakietka.

Warto również pamiętać, że za brak plakietki Umweltzone grozi mandat w wysokości 80 euro (ponad 340 złotych) oraz punkty karne, nawet gdy pojazd spełnia wymogi uprawniające do jej otrzymania.

