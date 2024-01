i Autor: BrianPenny / CC0 / pixabay.com, gk Sztuczna inteligencja pomogła radnemu. Poszło o ważny problem

Nowoczesne technologie

Sztuczna inteligencja pomogła radnemu. Poszło o ważny problem

SES 12:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sztuczna inteligencja to zdobycz najnowszych technologii, która szturmem wdarła się w różne dziedziny życia. Automatycznie wygenerowane zdjęcia czy teksty jeszcze niedawno wydawały się czymś egzotycznym, dziś to niemal codzienność. Z tego wynalazku postanowił również skorzystać jeden ze szczecińskich radnych, który wykorzystał do napisania interpelacji sztuczną inteligencję. Poruszył w niej jednak bardzo ważny problem, z którym na co dzień borykają się mieszkańcy Szczecina.