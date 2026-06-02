Szczecińskie technikum z prestiżowym wyróżnieniem. Szkoła wśród najlepszych w Polsce!

Grzegorz Kluczyński
2026-06-02 8:55

Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie ma powody do dumy. Placówka zdobyła aż dwa tytuły w ogólnopolskim konkursie „Profesjonalna Szkoła Roku 2025”, potwierdzając swoją pozycję jako jedna z najlepszych szkół technicznych w kraju.

Podwójne wyróżnienie dla szczecińskiego technikum

Podczas uroczystej gali w Warszawie szkoła otrzymała dwa wyjątkowe tytuły:

  • Zachodniopomorska Profesjonalna Szkoła Roku – za najwyższą liczbę punktów w województwie,
  • Profesjonalna Szkoła Roku 2025 w obszarze energetyka, elektryka i elektronika – za osiągnięcia kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

To właśnie sukcesy uczniów i nauczycieli tego kierunku z ostatnich trzech lat zadecydowały o wysokiej ocenie komisji.

Osiągnięcia, które zrobiły wrażenie

Kapituła konkursu doceniła m.in.:

  • Programy Erasmus+ VET — ich efekty i międzynarodowe doświadczenia uczniów,
  • Awans ucznia do finału EuroSkills Dania 2025,
  • Laureatów ogólnopolskich konkursów OZE,
  • Realizacje projektów eTwinning i posiadanie odznaki Szkoła eTwinning 2025–2026,
  • Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
  • Organizację Wojewódzkiego Konkursu Mistrz OZE,
  • Współpracę z pracodawcami,
  • Projekty edukacyjne, takie jak „Kariera z wiatrem”,
  • Szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
  • Wolontariat szkolny oraz
  • Statystyki potwierdzające rozwój kierunku.

To imponujący zestaw działań, który pokazuje, że szkoła nie tylko kształci, ale też aktywnie rozwija kompetencje młodych specjalistów.

Nagrody odebrały nauczycielki kierunku OZE

W imieniu szkoły wyróżnienia odebrały: dr inż. Agnieszka Raducka, nauczycielka zawodu oraz mgr inż. Katarzyna Wakuła, kierownik kształcenia praktycznego.

To właśnie ich praca, zaangażowanie i współpraca z uczniami od lat budują markę szczecińskiego technikum.

Konferencja o Branżowej Szkole Ćwiczeń

Podczas wydarzenia odbyła się również konferencja dotycząca projektu „Opracowanie i przetestowanie modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń BSĆ”. Przedstawiciele ORE, MEN i FRSE przedstawili założenia modelu, rolę liderów, wyniki pilotażu oraz planowane zmiany w kształceniu zawodowym.

Co ważne — jako laureat pierwszego miejsca i jedna z 11 najlepszych szkół w Polsce, placówka zyskała priorytet przy aplikacji do Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Szczecińskie technikum w krajowej czołówce

Wyróżnienia potwierdzają, że Technikum Kształtowania Środowiska to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół zawodowych w Polsce. Sukcesy uczniów, ambitne projekty i współpraca z branżą energetyki odnawialnej sprawiają, że kierunek OZE staje się wizytówką całego Zespołu Szkół nr 2.

