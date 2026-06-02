Szczecińskie technikum z prestiżowym wyróżnieniem. Szkoła wśród najlepszych w Polsce!

Podwójne wyróżnienie dla szczecińskiego technikum

Podczas uroczystej gali w Warszawie szkoła otrzymała dwa wyjątkowe tytuły:

Zachodniopomorska Profesjonalna Szkoła Roku – za najwyższą liczbę punktów w województwie,

Profesjonalna Szkoła Roku 2025 w obszarze energetyka, elektryka i elektronika – za osiągnięcia kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

To właśnie sukcesy uczniów i nauczycieli tego kierunku z ostatnich trzech lat zadecydowały o wysokiej ocenie komisji.

Osiągnięcia, które zrobiły wrażenie

Kapituła konkursu doceniła m.in.:

Programy Erasmus+ VET — ich efekty i międzynarodowe doświadczenia uczniów,

Awans ucznia do finału EuroSkills Dania 2025,

Laureatów ogólnopolskich konkursów OZE,

Realizacje projektów eTwinning i posiadanie odznaki Szkoła eTwinning 2025–2026,

Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,

Organizację Wojewódzkiego Konkursu Mistrz OZE,

Współpracę z pracodawcami,

Projekty edukacyjne, takie jak „Kariera z wiatrem”,

Szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli,

Wolontariat szkolny oraz

Statystyki potwierdzające rozwój kierunku.

To imponujący zestaw działań, który pokazuje, że szkoła nie tylko kształci, ale też aktywnie rozwija kompetencje młodych specjalistów.

Nagrody odebrały nauczycielki kierunku OZE

W imieniu szkoły wyróżnienia odebrały: dr inż. Agnieszka Raducka, nauczycielka zawodu oraz mgr inż. Katarzyna Wakuła, kierownik kształcenia praktycznego.

To właśnie ich praca, zaangażowanie i współpraca z uczniami od lat budują markę szczecińskiego technikum.

Konferencja o Branżowej Szkole Ćwiczeń

Podczas wydarzenia odbyła się również konferencja dotycząca projektu „Opracowanie i przetestowanie modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń BSĆ”. Przedstawiciele ORE, MEN i FRSE przedstawili założenia modelu, rolę liderów, wyniki pilotażu oraz planowane zmiany w kształceniu zawodowym.

Co ważne — jako laureat pierwszego miejsca i jedna z 11 najlepszych szkół w Polsce, placówka zyskała priorytet przy aplikacji do Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Szczecińskie technikum w krajowej czołówce

Wyróżnienia potwierdzają, że Technikum Kształtowania Środowiska to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół zawodowych w Polsce. Sukcesy uczniów, ambitne projekty i współpraca z branżą energetyki odnawialnej sprawiają, że kierunek OZE staje się wizytówką całego Zespołu Szkół nr 2.

6

Sonda Jak oceniasz polską szkołę? Dobrze Źle