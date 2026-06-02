Szczecińskie technikum z prestiżowym wyróżnieniem. Szkoła wśród najlepszych w Polsce!

Podwójne wyróżnienie dla szczecińskiego technikum
Podczas uroczystej gali w Warszawie szkoła otrzymała dwa wyjątkowe tytuły:
- Zachodniopomorska Profesjonalna Szkoła Roku – za najwyższą liczbę punktów w województwie,
- Profesjonalna Szkoła Roku 2025 w obszarze energetyka, elektryka i elektronika – za osiągnięcia kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
To właśnie sukcesy uczniów i nauczycieli tego kierunku z ostatnich trzech lat zadecydowały o wysokiej ocenie komisji.
Osiągnięcia, które zrobiły wrażenie
Kapituła konkursu doceniła m.in.:
- Programy Erasmus+ VET — ich efekty i międzynarodowe doświadczenia uczniów,
- Awans ucznia do finału EuroSkills Dania 2025,
- Laureatów ogólnopolskich konkursów OZE,
- Realizacje projektów eTwinning i posiadanie odznaki Szkoła eTwinning 2025–2026,
- Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
- Organizację Wojewódzkiego Konkursu Mistrz OZE,
- Współpracę z pracodawcami,
- Projekty edukacyjne, takie jak „Kariera z wiatrem”,
- Szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli,
- Wolontariat szkolny oraz
- Statystyki potwierdzające rozwój kierunku.
To imponujący zestaw działań, który pokazuje, że szkoła nie tylko kształci, ale też aktywnie rozwija kompetencje młodych specjalistów.
Nagrody odebrały nauczycielki kierunku OZE
W imieniu szkoły wyróżnienia odebrały: dr inż. Agnieszka Raducka, nauczycielka zawodu oraz mgr inż. Katarzyna Wakuła, kierownik kształcenia praktycznego.
To właśnie ich praca, zaangażowanie i współpraca z uczniami od lat budują markę szczecińskiego technikum.
Konferencja o Branżowej Szkole Ćwiczeń
Podczas wydarzenia odbyła się również konferencja dotycząca projektu „Opracowanie i przetestowanie modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń BSĆ”. Przedstawiciele ORE, MEN i FRSE przedstawili założenia modelu, rolę liderów, wyniki pilotażu oraz planowane zmiany w kształceniu zawodowym.
Co ważne — jako laureat pierwszego miejsca i jedna z 11 najlepszych szkół w Polsce, placówka zyskała priorytet przy aplikacji do Branżowej Szkoły Ćwiczeń.
Szczecińskie technikum w krajowej czołówce
Wyróżnienia potwierdzają, że Technikum Kształtowania Środowiska to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół zawodowych w Polsce. Sukcesy uczniów, ambitne projekty i współpraca z branżą energetyki odnawialnej sprawiają, że kierunek OZE staje się wizytówką całego Zespołu Szkół nr 2.