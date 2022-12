Szczeciński Marynarz gotowy na święta. Przypomina o Bożym Narodzeniu i zaprasza na jarmark

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

W Szczecinie zrobiło się biało. Ale to nie z powodu śniegu

To trzeba zobaczyć!

Każdego roku, z początkiem grudnia, marynarz z Alei Fontann wciela się w rolę świętego Mikołaja, by wprowadzać mieszkańców Szczecina w wyjątkowy świąteczny nastrój i zapraszać na jarmark, który odbywa się w centrum miasta. Tak stało się również tym razem. W czwartek, 1 grudnia, pomnik znów został ubrany w specjalnie przygotowany na tę okazję strój świętego Mikołaja. Cała operacja zaczęła się przed południem i zajęła około dwóch godzin. W takim wydaniu będzie można podziwiać go przez najbliższe tygodnie.

Rzeźba stanęła w Alei Fontann 42 lata temu i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Szczecina. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 19 czerwca 1980 roku. Jest on również najczęściej "przebieranym" monumentem w mieście. Sympatyczny marynarz występował już m.in. w odświętnym kolorowym stroju przy okazji finału The Tall Ships Races, Dni Morza czy "Żagli". Został także ubrany w koszulkę z napisem "Konstytucja", a z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przybrał barwy kampanii "Codziennie Polskę TworzyMy". Gdy wybuchła pandemia, marynarz przypominał też o noszeniu maseczek. W okresie przedświątecznym, w stroju świętego Mikołaja możemy go podziwiać już od kilku lat.

Sonda Gdzie wolisz spędzić święta Bożego Narodzenia? W domu Poza domem To zależy