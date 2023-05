"Szczecińska Wenecja" w końcu odżyje? Jeden z budynków zyska nowe życie

W nieużywanym od lat i bardzo zniszczonym budynku przy ul. Kolumba 79/80 już kilka lat temu był plan stworzenia siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej, która mieści się w Czerwonym Ratuszu. Niestety przetargi na przebudowę zniszczonych zabudowań zakończyły się fiaskiem. Następnie nieruchomość planowała przebudować państwowa firma Wody Polskie. Ogłaszano przetargi, jednak nie było chętnych do podjęcia się tego trudnego zadania. Wody Polskie nie zamierzały się jednak poddawać i ostatecznie znalazły wykonawcę inwestycji. W czwartek, 11 maja podpisana została umowa z firmą Budimex, która w ciągu 30 miesięcy ma zrewitalizować niszczejący budynek.

W odnowionym budynku mają znaleźć się biura Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obiekt ma również pełnić funkcje wystawiennicze i edukacyjne. Koszt inwestycji to 40 milionów złotych.

Zabudowania nad Odrą powstały w drugiej połowie XIX wieku i pełniły funkcje przemysłowe. Podobnie było, gdy po II wojnie światowej Szczecin znalazł się w granicach Polski. Budynki były wielokrotnie przebudowywane i były wykorzystywane do celów przemysłowych. Po przemianach ustrojowo-gospodarczych zostały w większości opuszczone i od prawie trzech dekad niszczeją. Budynek należący do Wód Polskich to tylko jeden z elementów tzw. "szczecińskiej Wenecji". Pozostałe budynki znajdują się w rękach prywatnych. Pozostaje mieć nadzieję, że planowana w najbliższym czasie inwestycja stanie się motywacją do przywrócenia dawnego blasku kolejnym nieruchomościom.

