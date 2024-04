Szczecinianie pokochali pchle targi. Tutaj można znaleźć prawdziwe skarby!

Niektóre odbywają się okazjonalnie, inne są wydarzeniami cyklicznymi. Łączy je jedna wspólna cecha: z pewnością nie znajdziemy tutaj produktów, które można nabyć w supermarketach. Jedni odwiedzają pchle targi, by kupić coś niebanalnego - oryginalny upominek czy ciekawy "bibelocik", który stanie się ozdobą mieszkania. Inni poszukują antyków lub części zamiennych do wiekowych przedmiotów lub urządzeń. Jeszcze inni "polują" na okazje cenowe. Często zdarza się bowiem, że na targach staroci lub "wyprzedażach garażowych" można znaleźć coś, czego poszukujemy od dawna, na dodatek za niewielkie pieniądze. To również prawdziwy raj dla kolekcjonerów różnych przedmiotów.

Co najczęściej kupują bywalcy pchlich targów? To najczęściej przedmioty, które dla jednych są "rupieciami" zalegającymi na strychach, a dla innych cennym elementem brakującym do kolekcji. Znajdziemy tutaj również ubrania, zabawki, meble, narzędzia czy książki i płyty winylowe. Takie wydarzenia to również ulubione miejsce rękodzielników i artystów, którzy mogą zaprezentować swoją twórczość.

Gdzie odbywają się pchle targi w Szczecinie i okolicach? Poszukiwacze okazji chętnie odwiedzają giełdę w Przecławiu pod Szczecinem czy Szczeciński Bazar Rozmaitości w OFF Marinie. Jednak największą popularnością cieszą się bardziej kameralne, osiedlowe wydarzenia, które przyciągają nie tylko lokalną społeczność, ale też często mieszkańców bardziej odległych części Szczecina. Jednym z nich jest odbywający się na szczecińskim Pogodnie. Pchli targ na placu Waleriana Pawłowskiego to wieloletnia tradycja. Wydarzenie odbywa się co kilka tygodni i niezależnie od pogody przyciąga tłumy sprzedających i kupujących. Organizatorem jest tutejsza rada osiedla.