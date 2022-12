Policjanci eskortowali audi z duszącym się niemowlakiem! Wujek dziecka przekazał wieści ze szpitala

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Szczecin: Policjanci eskortowali duszące się dziecko

W niedzielę, 18 grudnia policjanci ze Szczecina otrzymali informację o konieczności pilotażu samochodu osobowego, w którym znajdowało się dwumiesięczne dziecko. Niemowlę zaczęło się dusić, mdlało, nie mogło złapać oddechu. - Słysząc komunikat funkcjonariusze ze szczecińskiej Grupy SPEED zgłosili gotowość podjęcia pilotażu. Z pomocą operatora bardzo szybko ustalili, w której części miasta znajduje się pojazd - relacjonuje policja ze Szczecina. Stróże prawa pokierowali samochód marki audi do Szpitala Zdroje przy ul. Mącznej. Dziecko trafiło na oddział ratunkowy. To jednak nie koniec tej historii. Po kilkudziesięciu minutach do policjantów podjechał wujek maleństwa, które trafiło do szpitala. - Podziękował policjantom za okazaną pomoc i powiedział, że zdążyli na czas, a dziecko jest już bezpieczne pod opieką lekarzy - dodaje szczecińska komenda.

