Szaleniec uciekał przed policją, radiowóz uderzył w autobus. 11 osób poszkodowanych

Szczecin: Kierowca uciekał przed policją. 9 osób w szpitalu

Policjanci z biura prasowego KMP w Szczecinie poinformowali nas, że w miniony piątek (26 lipca 2024 roku), w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze z WRD na ulicy Gdańskiej wydali polecenie do zatrzymania się kierowcy seata. Mężczyzna nie zastosował się do polecenia i zaczął uciekać. Mundurowi podjęli pościg, używając sygnałów uprzywilejowania. - Niestety w trakcie pościgu doszło do zderzenia policyjnego radiowozu z autobusem miejskim. Kierujący Seatem zbiegł. W wyniku wypadku ucierpiało 9 osób, w tym dwoje policjantów, którzy w tej chwili wracają do zdrowia w szczecińskich szpitalach - przekazała nadkom. Anna Gembala, oficer prasowa szczecińskiej komendy. Wśród poszkodowanych znalazło się troje dzieci. Dwie osoby nie wymagały hospitalizacji.

Trzy osoby zatrzymane w Szczecinie

Policjanci z województwa zachodniopomorskiego szybko dokonali przełomu w tej sprawie. Najpierw znaleźli porzucony pojazd, a niedługo później zatrzymali podejrzanych.

- Pojazdem podróżowały trzy osoby. Kryminalni ustalili, gdzie ukrywają się te osoby. W konsekwencji działań policjantów łącznie zatrzymane zostały trzy osoby, a jedną przesłuchali w charakterze świadka. Podczas realizacji zatrzymań dwóch osób funkcjonariusze na terenie Stargardu zabezpieczyli również przy nich środki odurzające - wyjaśniła oficer prasowa KMP w Szczecinie.

Funkcjonariuszka podkreśliła również, że sprawa jest rozwojowa. Prokurator prowadzi czynności z zatrzymanymi.

