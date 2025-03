Świnoujście: Dramat w sanatorium. 30-latek wziął matkę jako zakładniczkę

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 21 marca, w Sanatorium Uzdrowiskowym "Energetyk" w Świnoujściu. Policja otrzymała zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie, który groził kobiecie nożem. - Mężczyzna chciał zmusić przedstawiciela prokuratury oraz dwóch wskazanych z imienia i nazwiska funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu do przybycia na miejsce i przeprowadzenia z nim rozmowy, w zamian za uwolnienie pokrzywdzonej - przekazał cytowany przez rmf24.pl prok. Łukasz Błogowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dla rmf.fm. Na miejscu okazało się, że napastnikiem jest syn przetrzymywanej kobiety.

Po półtoragodzinnych negocjacjach policjantom udało się odebrać 30-latkowi nóż i obezwładnić go. - Dopuścił się wobec kobiety szczególnego udręczenia w ten sposób, że podczas negocjacji trzymał przyłożony do szyi zakładniczki nóż kuchenny o długości ostrza 20 cm, grożąc jej pozbawieniem życia - dodał prokurator Błogowski. Pokrzywdzona z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Jak poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Świnoujście. Zranił matkę, usłyszał zarzuty

Zatrzymany 30-latek usłyszał zarzut wzięcia i przetrzymywania matki w charakterze zakładnika. - Podczas przesłuchania podejrzany przyznał, że do takiego zachowania doszło, jednakże zaprzeczył, by chciał swojej matce wyrządzić krzywdę. Chciał, by na miejsce przyszedł prokurator i go wysłuchał - przekazał prokurator. Sąd Rejonowy w Świnoujściu aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.

