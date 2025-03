PILNE. Nieznany obiekt spadł z nieba w Bornem Sulinowie. Służby na miejscu

Tajemniczy obiekt spadł z nieba w Bornem Sulinowie. Służby na miejscu

Niepokojące doniesienia z miejscowości Borne Sulinowo w województwie zachodniopomorskim. Przy ulicy Orła Białego zaroiło się od służb, są obecne policja i straż pożarna. Zabezpieczony został teren jednej z posesji. Z naszych informacji wynika, że z nieba spadł tam jakiś tajemniczy obiekt! Nie wiadomo jeszcze, co to takiego. Kolejny element rakiety Elona Muska? A może coś zupełnie innego? To mają wykazać dalsze badania tajemniczego znaleziska. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach w Polsce pojawiły się doniesienia o fragmentach rakiety kosmicznej Elona Muska, które spadały na nasz kraj. Polska Agencja Prasowa podała, że z obiektu wydobywał się dym. „Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalanie, co to za obiekt, jakiego jest rodzaju i pochodzenia” - poinformował PAP sierż. Jakub Zalewski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

W lutym w co najmniej czterech miejscach w kraju spadły fragmenty rakiety Falcon 9 należącej do firmy Space X

W lutym w co najmniej czterech miejscach w kraju z kosmosu runęły na nas fragmenty rakiety Falcon 9 należącej do firmy Space X. Nikomu nic się nie stało. Polska Agencja Kosmiczna informowała o wielu niepotwierdzonych zgłoszeniach obiektów spadających z nieba, zwłaszcza do stawów oraz o czterech potwierdzonych. Kawałki rakiety Elona Muska spadły na pole w Śliwnie, do lasu w Wirach, na teren hurtowni sprzętu elektrycznego (!) w Komornikach i na skraju lasu w Szamotułach. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ostrzegała, że 27 lutego na Polskę mogą spaść części chińskiej rakiety Jielong. Dziś mamy 27 marca i znów coś spadło na nasz kraj. Czekamy na dalsze doniesienia.

